"Il candidato ideale" Donzelli spinge Tomasi verso le regionali 2025 Opposizione critica

"A me piacerebbe vedere Alessandro Tomasi alla guida della coalizione di centrodestra per la regione Toscana: sarebbe un ottimo presidente. Non è un segreto che tanti ipotizzino la candidatura dell’attuale sindaco di

Pistoia, anche se ci sono anche altri uomini che potrebbero guidare bene l’ente regionale". A dirlo è il deputato e responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli. Parlando delle Regionali del 2025, l’esponente di spicco di Fdi è tornato a ventilare l’idea (già paventata a più riprese, in realtà) di una corsa a governatore per il centrodestra del primo cittadino di Pistoia. "Sarebbe bello – ribadisce – anche se tutte le volte che provo a ‘strattonarlo’ in questa direzione mi risponde ‘sto facendo il sindaco, ne parliamo dopo’. Per il momento è molto concentrato sulla sua attività, quindi è difficile anche solo parlare con lui di questo. Secondo me, però, potrebbe svolgere il ruolo in maniera ottimale". Un endorsement in piena regola, che Tomasi al momento (analogamente ad altri "dribbling" passati) ha preferito non commentare. Anche perché l’appuntamento elettorale non è certo imminente: "Ma sicuramente in Toscana c’è bisogno di alternanza, basta al monocolore – conclude Donzelli – la nostra regione avrebbe tutti gli strumenti per essere la locomotiva d’Italia, anziché gareggiare nei dati economici con le regioni più arretrate".

L’ipotesi Tomasi alla guida della Toscana riscuote apprezzamento anche sul versante pistoiese: "Indubbiamente noi di Fratelli d’Italia Pistoia ne saremmo lieti – ammette il coordinatore comunale Luca Davagni –, anche se questo vorrebbe dire dover pensare un po’ prima del previsto a un nuovo candidato sindaco. Certo è che sostituire Tomasi non sarà facile, vista la competenza dimostrata e il feeling con la città – aggiunge – ma ci sono tanti altri nostri esponenti che hanno dimostrato di poter fare bene al governo della città. E’ ancora presto per fare qualsiasi valutazione – concude Davagni – tuttavia non si può negare che Tomasi sarebbe un profilo ottimale per guidare la coalizione di centrodestra".

Inevitabili le critiche dall’opposizione: "Donzelli ci conferma una notizia che intuivamo da tempo: in questo momento Tomasi è già molto concentrato sulla propria promozione personale mentre a Pistoia crea disastri su Museo Marini, traffico, e frazioni – attacca Walter Tripi, segretario comunale del Partito Democratico –. Diciamo che quando comincerà la campagna elettorale vera e propria, non sentiremo molto la differenza rispetto a adesso: sempre propaganda è. Piuttosto, vedremo se al momento della scelta il centrodestra sarà ancora dell’idea di Donzelli – prosegue l’esponente dem –, visto anche che finita la luna di miele tutti i limiti del basso profilo dell’amministrazione Tomasi vengono a galla: a Pistoia, peraltro, ci mancherebbe solo una crisi nel bel mezzo della realizzazione dei progetti Pnrr, su cui già stiamo andando lentamente e male. Intanto vorremmo che almeno Tomasi stesso fosse chiaro, per rispetto dei cittadini – affonda –: dica subito cosa vuole fare, se ha intenzione di concludere il mandato da Sindaco o preferirebbe candidarsi in regione nel 2025, facendo altre legittime scelte per la carriera personale. Lo deve anche alle persone che lo hanno votato pensando che avesse un progetto, progetto di cui si vedono solo le falle e che addirittura lascerebbe in mano ad altri, come una bella patata bollente a danno della città", conclude Tripi.

Alessandro Benigni