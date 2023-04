Il campione Dressadore oggi sarà premiato a Palazzo del Pegaso

Reduce dai recenti successi dei campionati mondiali, Alessandro Dressadore, primo toscano dopo Zeno Colò a tornare a casa con una medaglia internazionale al collo, è stato convocato dalla Regione Toscana per il conferimento della targa che gli verrà consegnata questo pomeriggio dal presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo. E’ un riconoscimento per i risultati ottenuti nelle competizioni sciistiche. In verità il nostro atleta, con origini parzialmente sammarcelline, essendo la mamma nativa de La Lima, portacolori dello sci club Doganaccia, località dove si allena sotto lo sguardo di Francesca Zerman, Ronnie Ceccarelli, Massimo Sichi e Giovanni Castellani, di medaglie ne ha vinte più di una ai recenti campionati mondiali Virtus disputati a Seefeld in Austria.

Il passaporto per i mondiali Alessandro se lo era guadagnato vincendo slalom gigante, speciale, combinata e argento in super G. a quelli italiani.

Dopo le medaglie internazionali, tra i primi a complimentarsi con Alessandro c’è il vicesindaco di San Marcello Piteglio, Giacomo Buonomini: "Alessandro Dressadore – scrive Buonomini – già più volte premiato ai massimi livelli nazionali dello sci nordico, è un campione dello sport e nella vita. Risultati come questi, conquistati con il sudore e con l’impegno costante, sono grandi esempi. Avanti così, Alessandro, per restare sul tetto del mondo!". E si congratula anche l’assessore regionale al turismo Leonardo Marras: "Complimenti al pistoiese Alessandro Dressadore – ha scritto Marras – per il doppio podio ai mondiali di sci alpino Virtus di Saafeld, orgoglio toscano!"

Così oggi pomeriggio, mercoledì 19 aprile, alle 15, nella Sala del Gonfalone, nel Palazzo del Pegaso, in via Cavour, a Firenze, Alessandro, grande atleta, ma anche una gran bella persona, riceverà la ben più che meritata, onorificenza.

Andrea Nannini