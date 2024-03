Il Blues diventa evento. Concluso l’iter in Senato: "Soddisfazione e speranza"

Si chiude in Senato con approvazione unanime della commissione cultura l’iter del ddl che punta a sostenere e valorizzare il Pistoia Blues Festival quale manifestazione culturale d’interesse nazionale. Un ulteriore nuovo step che avvicina la proposta dell’allora senatore Patrizio La Pietra (FdI, oggi sottosegretario all’Agricoltura) al traguardo finale, quello cioè che le consentirà di divenire legge e ottenere così ogni anno un contributo statale fisso di 250mila euro. Il percorso politico era iniziato nel 2019 e dopo i fisiologici tempi burocratici aveva raggiunto la condizione attuale alla vigilia della primavera del 2022. Poi la caduta del Governo Draghi e l’iter condannato a ripartire da capo, ritornando di nuovo a quel punto con le evoluzioni degli ultimi giorni, raggiunte appunto con l’ok della settima commissione in sede deliberante.

Soddisfazione è stata espressa dal senatore FdI Paolo Marcheschi, oggi delegato dal ‘padrino’ della proposta La Pietra a seguire l’iter in Senato, perché "si riconosca finalmente il valore di un festival che merita", così come dallo stesso La Pietra. "Una previsione possibile pur senza disporre di un calendario dei provvedimenti – dice il sottosegretario – è che nel giro di un mese, massimo due si arrivi alla Camera. C’è soddisfazione per l’unanimità raggiunta, questo ci fa ben sperare anche per riuscire nel nostro intento: velocizzare quanto più possibile il procedimento".

Supponendo una conversione in legge già nel 2024, quali sarebbero i tempi di erogazione delle risorse? "Questo dipenderà da quando ciò accadrà, ma il dato importante da sottolineare – conclude La Pietra -, al di là delle risorse, è che siamo davvero in dirittura d’arrivo affinché si ottenga il riconoscimento meritato per il quale tanto si è lavorato". Al tempo del governo Draghi con il primo ok del Senato il sindaco Alessandro Tomasi già si permise di confessare un sogno, quello di realizzare attorno al festival un archivio-museo permanente e una serie di eventi a tema musicale lungo tutto l’anno solare.

"Il festival Blues – disse in quella sede Tomasi - non è una faccenda esclusivamente commerciale, lo abbiamo detto e sostenuto a più riprese. Contare su un contributo fisso permetterebbe di consolidare tutta quella serie di esperimenti fatti in questi anni rendendoli stabili, permanenti".

