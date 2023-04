Il blitz della municipale Un veicolo sequestrato e una patente sospesa

Sono stati resi noti i risultati dell’operazione speciale svolta sabato sera dalla polizia municipale di Pistoia. Come anticipato ieri dal nostro giornale i controlli straordinari sono stati essenzialmente di polizia stradale, finalizzati a prevenire e reprimere quei comportamenti che risultano pericolosi, come la guida in stato di alterazione da alcol o sostanze stupefacenti. Al controllo hanno partecipato, oltre alla comandante Ernesta Tomassetti, un funzionario, tre ispettori, 15 agenti e l’unità cinofila con Yeti. In campo sei pattuglie dotate di etilometro e drogometro, l’apparecchio che consente di misurare in tempo reale, come l’alcoltest, se il guidatore ha assunto sostanze stupefacenti. "L’intento non è andare a punire e reprimere ma cercare di educare, di inibire possibili comportamenti come il mettersi alla guida nel caso si fosse bevuto oltre i limiti consentiti dalla legge", ha spiegato la comandante Tomassetti.

Le strade oggetto di controllo sono state viale Adua, via Toscana, largo Treviso, via Guicciardini, viale Matteotti, via Clemente IX, il raccordo, piazza Clemente IX, piazza San Francesco e altre vie in prossimità del centro. Durante la serata sono stati controllati circa 90 veicoli ed elevate undici sanzioni per violazioni al Codice della strada. Tra queste, quattro per omessa revisione del mezzo (692 euro), due per mancato utilizzo della cintura di sicurezza (166 euro e 10 punti dalla patente), una per circolazione con patente di guida scaduta (158 euro e ritiro del documento scaduto) e un’altra per guida senza uso di lenti correttive (83 euro). In ogni caso, tutti i conducenti sono stati sottoposti ad accertamenti preliminari per verificare l’eventuale alterazione dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche.

Un uomo di 69 anni, residente a Pistoia, è stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza, avendo riscontrato un valore di 0,73 gl mediante l’utilizzo dell’etilometro. Per lui è scattata la sospensione della patente di guida e una sanzione amministrativa di 543 euro, oltre alla decurtazione di 10 punti. Un altro conducente è stato sorpreso alla guida di un veicolo che risultava radiato e sul quale gravava un provvedimento di sequestro dal 2022. All’uomo è stata revocata, quindi, la custodia del veicolo, che è stato rimosso e affidato alla depositeria autorizzata. La patente di guida è stata inviata alla Prefettura per l’emissione del provvedimento di revoca. L’uomo dovrà anche pagare una sanzione pari a 1.984 euro. L’attività dell’unità cinofila con il cane Yeti ha portato alla denuncia e conseguente segnalazione di due persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti.

Gabriele Acerboni