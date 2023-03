Il bilancio Nascite rallentate E sono le donne a morire di più

Ventuno nascite in meno e centotrentacinque decessi in più se si considera il differenziale degli ultimi quattro anni all’interno del territorio comunale di Pistoia. Ma, singolarmente, i numeri fanno davvero paura: dal 2019 al 2022 ogni anno ci sono dalle seicento alle settecento persone in meno e la situazione non potrebbe altro che peggiorare se la tendenza è quella di avere sempre meno nascite e, allo stesso tempo, decessi che crescono col passare dei mesi. Sono dati allarmanti quelli che ci sono stati forniti dai servizi demografici del Comune di Pistoia che fotografano quello che sta succedendo sul nostro territorio nel corso degli ultimi quattro anni, abbracciando pertanto l’ultima fase pre-pandemica arrivando fino a tre mesi fa. Il termine di paragone è il seguente: nel 2019 le nascite all’interno del comune sono state 546 mentre coi decessi si arrivò a toccare quota 1085. Nel 2022, lasciato alle spalle il Covid ed il lockdown, l’inizio della guerra ed il rischio di rimanere senza gas ed energia elettrica i cui prezzi sono schizzati alle stelle, si è passati a 525 nascite e 1217 lutti. A questi, ovviamente, ci vanno aggiunti coloro che non sono residenti nel comune ma che o vivono comunque in città oppure sono deceduti altrove. Scendendo ancora di più nel dettaglio, lo scorso anno ci sono stati più maschi (276) neonati che femmine (249) e, al contrario, sono morte più donne (632) che uomini (585) con un differenziale al negativo di quasi settecento persone su un totale di 90mila residenti. I 1217 decessi registrati nel 2022 sono il numero più alto all’interno dell’arco di tempo preso in esame quindi si tratta di un dato superiore anche a quello del 2020 che fu indubbiamente influenzato dalle morti causate dalla fase più acuta del Covid col numero finale di 1176 morti.

In tutto il periodo analizzato, inoltre, sono sempre le donne ad avere un tasso di mortalità più alto rispetto all’altro sesso. Per quanto riguarda i nuovi arrivati, invece, i maschi hanno battuto le femmine anche nel 2019 e 2020 mentre soltanto nel 2021 si è assistito al fenomeno inverso. Va anche specificato, sempre in tema di neonati, che nell’anno che si è appena concluso ce ne sono stati di più (525) rispetto al precedente con soli 513.

S.M.