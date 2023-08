Il Bilancio di Agliana approvato: +2 milioni rispetto al 2021

Approvato, nell’ultimo consiglio comunale, il rendiconto di gestione 2022 con nove voti favorevoli e sette contrari.

Il risultato di amministrazione 2022 ammonta a 11 milioni 41mila euro: 2 milioni 350mila euro in più rispetto al 2021. Gli accantonamenti crescono a 7 milioni 391mila euro (quasi 1 milioni in più). Cresce l’accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità di circa 630mila euro, superando i 6 milioni, grazie all’aumento dei crediti non riscossi.

"Mentre i residui attivi sono aumentati molto – fa notare l’assessore al bilancio Katia Gherardi (in foto) – perché sono aumentati gli accertamenti, il Fondo crediti di dubbia esigibilità non è cresciuto tanto, perché nel 2022 è aumentata la capacità e velocità di riscossione delle entrate. Questo è un dato positivo che ha consentito all’ente di incrementare la liquidità".

Aumentano i fondi vincolati di circa 240 mila euro (circa 1 milione 500mila euro totale), fra cui quelli derivanti da oneri di urbanizzazioni: 533mila euro per accantonamento del 10% per l’eliminazione di barriere architettoniche più 21mila per contributi a privati per gli interventi di eliminazione e 264mila per finanziare opere pubbliche. I fondi per gli investimenti ammontano a quasi 124 mila euro e saranno impiegati nel 2023 per opere pubbliche e manutenzione straordinaria, mentre i fondi liberi ammontano a poco meno di 2 milioni di euro.

"Non significa un utilizzo completamente libero – spiega Gherardi – ma ai sensi del Tuel. Il consistente avanzo libero è dovuto a più variabili, fra cui l’incremento dell’accertato delle entrate tributarie ed extratributarie. In particolare per l’Imu sono aumentati i pagamenti spontanei e i ravvedimenti operosi da parte dei contribuenti, che ha consentito un incremento stabile della base imponibile oltre al recupero di risorse pregresse".

L’assessore commenta così il rendiconto: "Un ottimo risultato perché il 2022 ha rappresentato un periodo di svolta con l’uscita dalla pandemia e un forte aumento dei prezzi, senza contare le problematiche politiche, sfociate,a gennaio 2023, con la sventata mozione di sfiducia al sindaco. Le previsioni di entrata formulate nel bilancio sono state attentamente monitorate durante l’anno e sono state completamente realizzate. Anche la capacità di riscossione è migliorata e nel 2022 il Comune ha incassato circa l’83% delle entrate tributarie accertate e circa il 70% di quelle extratributarie".

Piera Salvi