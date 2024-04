Il bianco, il blu e il tricolore nel logo di Bacci

Si avvicina la data delle elezioni nel comune di Abetone Cutigliano ed è Gabriele Bacci a rompere gli indugi presentando il logo e il nome della lista da lui stesso capeggiata. L’incontro si è svolto nella sala consiliare del Comune di Cutigliano alla presenza della stampa e di un gruppo di interessati, tra i quali alcuni rappresentanti di Italia Viva e Giovanni Gordiani presidente dell’accademia EurEthiCS Training Academy. La denominazione scelta è "Vivi Abetone Cutigliano", con il sottotitolo Bacci Sindaco, tradizione per l’innovazione.

La componente simbolica è rappresentata dai colori blu, come richiamo all’Europa e il bianco, rosso e verde della bandiera italiana che disegnano il profilo del monte Libro Aperto, argomento su cui Bacci si è dilungato per fornire un’approfondita riflessione. "Ci incontriamo qui, dove è finita la passata consiliatura – ha affermato il candidato – perché da qui deve ricominciare l’esperienza di governo. La squadra che proporremo è di grande qualità e io ne sono entusiasta. Le persone che ne fanno parte rappresentano tutto il territorio e stanno insieme sul valore delle persone e non sull’appartenenza politica".

Bacci è apparso animato da un entusiasmo non comune nel mondo della politica, evitando qualsiasi riferimento alla composizione della lista, che sarà resa nota tra una decina di giorni, mentre l’altra formazione, presumibilmente guidata da Andrea Tonarelli, non fornirà informazioni fino al deposito della lista, previsto trenta giorni prima del voto.

Andrea Nannini