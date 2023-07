Il bene pubblico è un affare di... ognuno

È uscito il bando con il quale il Comune di Pistoia intende raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di associazioni, comitati o anche singoli cittadini per svolgere interventi di cura, manutenzione o rigenerazione di beni comuni. Per presentare la propria candidatura c’è tempo fino alle 13 di lunedì 7 agosto, compilando la domanda disponibile sul sito www.comune.pistoia.it, nell’area tematica "Partecipazione". I cittadini possono anche presentare proposte nuove e non comprese nell’elenco del bando. Le somme complessivamente a disposizione sono 44.622 euro all’anno per tre anni. I cittadini attivi che si prenderanno cura del bene comune sottoscriveranno con il Comune un "Patto di collaborazione".