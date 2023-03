Il Bellucci si rinnova: presto i lavori agli spogliatoi degli atleti

Grazie ai fondi intercettati dal bando "Rigenerazione Urbana" sono oramai prossimi a partire i lavori per il miglioramento sismico del blocco spogliatoi dello stadio "Germano Bellucci" di Agliana (nella foto il sindaco Luca Benesperi). Un’opera particolarmente attesa, e sulla quale l’amministrazione si è spesa in particolar modo, per mettere mano al principale impianto sportivo della città e che necessita di importanti progetti di riqualificazione. Nei mesi scorsi si è svolta la gara per l’assegnazione dei lavori che, per così dire, rimarranno in zona: la vincitrice, infatti, è la Rti "Quarrata Scavi Due Srl – Multimpianti Snc" (entrambe le ditte sono della città del mobile) per un importo di 328mila euro e grazie ad un ribasso d’asta fissato al 4,25%. Un passo in avanti decisivo che porterà presto all’apertura del cantiere, considerando che tra un mese e mezzo il campionato dell’Aglianese sarà terminato e si potrà lavorare liberamente.

S.M.