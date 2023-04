Il basket perde una sua grande tifosa

Profonda commozione a Marliana e in tutta la provincia di Pistoia ha destato la prematura scomparsa di Elisabetta Turelli, appassionata di pallacanestro e in particolare del Pistoia Basket 2000 nonché adorata mamma della fotografa ufficiale della società nostrana, la valente Sara Bonelli. La signora Turelli è venuta a mancare a causa di un brutto male. Il funerale si terrà domani, dalle 15 alla chiesa di Marliana, località ove risiedeva.

A dare la notizia per primo, proprio il Pistoia Basket 2000, che sul proprio sito internet e sui propri profili social ha scritto: "A.S. Pistoia Basket 2000 apprende, con grande dolore, la notizia della scomparsa di Elisabetta Turelli, appassionata biancorossa e mamma della nostra fotografa ufficiale Sara Bonelli. Alla nostra preziosa collaboratrice Sara ed a tutta la famiglia le più sincere e sentite condoglianze da parte di tutto il club in questo momento di lutto". La notizia che nessuno avrebbe mai voluto ricevere si è diffusa in poco tempo in tutti gli ambienti sportivi, ma non solo, dove la famiglia è molto apprezzata.

Anche la nostra redazione si stringe attorno a Sara e ai suoi familiari per tentare di lenire questo grandissimo dolore.

Ricordiamo, tra l’altro, che oltre che bravissima fotografa di sport (dalla pallavolo al calcio, passando appunto per la palla a spicchi e molto altro ancora), in passato Sara Bonelli ha tenuto mostre personali di fotografia ed è stata testimone di significativi eventi di Pistoia e dintorni.

Gianluca Barni