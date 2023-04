II Grillo e la Fata: racconta Leporatti

Sarà Marco Leporatti, giovedì 13 aprile, a condurre il terzo degli appuntamenti che fanno parte del progetto culturale del Moica-Donne attive in famiglia e in società, interamente dedicato all’opera di Carlo Collodi: "Le avventure di Pinocchio-Storia di un burattino", di cui quest’anno cade il centoquarantesimo anniversario della pubblicazione, avvenuta a Firenze nel 1883. Marco Leporatti tratterà il tema del Grillo parlante e della Fata dai capelli turchini. L’incontro, come di consueto, si svolgerà alle 15.30 nella convento delle suore domenicane, in piazza Garibaldi. Anticipiamo anche il prossimo appuntamento, che sarà giovedì 20 aprile, sempre alle 15.30 e sempre nel convento delle suore domenicane e che vedrà protagonista lo studioso Claudio Rosati che parlerà dell’incontro di Pinocchio con la Volpe e il Gatto, dell’osteria del Gambero rosso, degli assassini e del Campo dei miracoli. Il 27 aprile sarà la volta di suor Delfina che esporrà la sua analisi di Lucignolo e del Paese dei balocchi. Il 4 maggio l’ultimo incontro, nel quale Stefania Boccaccini parlerà del momento in cui Pinocchio ritrova il padre Geppetto. Durante questi incontri, presieduti dalla presidente Annamaria Michelon Palchetti, e a cui tutta la cittadinanza è invitata a prendere parte, le abilissime ricamatrici del Moica eseguiranno, come di consueto, ricami di loro ideazione e ispirati ai temi trattati in ogni conferenza, una collaborazione che integra e arricchisce il progetto.