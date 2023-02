Idee in connessione per sfidare il futuro

L’economia, adesso più che mai, ha bisogno di idee in movimento. Di idee che si incontrano per generarne altre, che danno vita a connessioni in una dimensione che va addirittura oltre l’imprenditorialità pura. Ecco dunque l’imperativo del futuro: “Diventare imprese generative”. È un titolo carico di aspettative quello scelto per il prossimo convegno promosso da Confcommercio Toscana con il gruppo regionale Terziario Donna, che rappresenta le imprenditrici dei settori commercio, turismo e servizi. L’appuntamento è fissato a Firenze per domani, mercoledì 22 febbraio, dalle 9.30, negli spazi del Granaio dell’abbondanza (ex Caserma Cavalli) sul lungarno Soderini. Sul palco – modera il direttore di Confcommercio Toscana, Franco Marinoni – si alterneranno la presidente Terziario Donna Confcommercio Toscana Donatella Moica, la nostra direttrice di QN - La Nazione - Il Giorno - il Resto del Carlino Agnese Pini, la coordinatrice dell’archivio della Generatività sociale Patrizia Cappelletti, l’architetto Aida Morelli, presidente del Parco del Delta del Po, e il docente di Social innovation dell’Università Liuc Mario Varon. Ad aprire, i saluti del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e del sindaco di Firenze Dario Nardella. "Generatività" è un termine dinamico che porta ad altre e alte sfide anche interpretative. "Il nostro obiettivo è quello di riflettere su un nuovo modello di impresa e di società – spiega Donatella Moica, una imprenditrice di spessore nonché orgoglio pistoiese –. Lo faremo insieme ad ospiti autorevoli che ci aiuteranno a evidenziare come ogni azienda non possa, in nessun caso, considerarsi slegata dal contesto sociale, economico e ambientale del territorio in cui opera. L’accrescimento di ciascuno di questi profili può generare benessere collettivo".

Non è un caso che tra le parole chiave del convegno emergano verbi dal potere prorompente come ispirare, preparare e connettere. "Pensiamo – prosegue Moica – che, come Terziario Donna Confcommercio Toscana, sia nostro compito indurre una riflessione su questi temi, da tradurre in azioni concrete un istante dopo. Si tratta di sostenere e mettere in relazione le imprese accomunate dall’intento di diventare generative. Serve agire in un’ottica di reciproco vantaggio, coinvolgendo i clienti in modo che diventino parte di un processo condiviso. Se riusciamo a compiere questo passaggio, possiamo creare modelli di business più efficaci ed efficienti". Una dichiarazione d’intenti che non può che entusiasmare anche il direttore di Confcommercio Pistoia e Prato, Tiziano Tempestini. "Il Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Toscana – commenta – si manifesta per la prima volta, sotto la guida di una rappresentante dei nostri territori come Donatella Moica, con un evento di respiro regionale. Quello di mercoledì (domani, ndr) si preannuncia un momento destinato a confermare la qualità delle riflessioni e delle proposte portate avanti fino ad oggi in contesti locali. L’ambito è quello giusto per condurre il dibattito sui temi della produttività e del benessere ad un livello di condivisione alto, dal quale potranno discendere soluzioni concrete".

elisa cap.