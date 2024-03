I vandali, il rogo, la sicurezza e il rispetto

Valentina Conte

I writers dipingono e disegnano: utilizzano l’arte dei graffiti per esprimere creatività, talvolta per abbellire situazioni di degrado urbano: non offendono, non vandalizzano. Pochi giorni fa erano stati i no vax a deturpare con vernice rossa i muri del sottopasso adiacente l’ospedale San Jacopo, scomodando addirittura la povera Laura Porta, l’infermiera morta mentre era all’ottavo mese di gravidanza e cercando di insinuare il dubbio che quel suo malore sia stato colpa dei vaccini. Antonio, il compagno di Laura, si è visto costretto a invocare rispetto.

Già, il rispetto. Ecco cosa manca. Il rispetto delle regole, delle istituzioni, della persona che dorme in strada, delle donne, dei disabili, degli anziani, di chi professa un’altra religione, di chi la pensa diversamente da noi, dell’altro. Rispetto non significa consentire tutto in nome della libertà di espressione o ribaltare i valori di un Paese per poter essere una comunità che accoglie. Integrazione non è annullare ciò che siamo: è mettere tutti in condizione di vivere con dignità. Per questo, esistono i limiti che la morale e la legge ci impongono: servono per garantire la civile convivenza. Perché se è un dovere rispettare le opinioni altrui, è un diritto far rispettare le proprie senza subire attacchi di alcun genere. Ed è un diritto anche pretendere il rispetto delle leggi perché dovrebbe garantirci sicurezza. Qui non si tratta di sicurezza percepita, qui l’insicurezza è reale, le paure sono reali, i danni sono reali. E ci manca anche la certezza della pena e la forza di dire che la sicurezza è fatta da tante componenti, quella del governo centrale e dei governi locali, delle forze dell’ordine e anche della magistratura. Sale la percezione di insicurezza, mentre tutto brucia intorno a noi e non pensiamo solamente al Kursaal, che pure è un ferita immensa per la Montecatini di oggi e per quella di ieri, ma alle fiamme in Medio Oriente, in Ucraina, in Russia. Forse, ci sono troppe cose da rivedere, ma da qualche parte dobbiamo cominciare e al più presto. Il rispetto potrebbe essere un buon inizio.