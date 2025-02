"I Tigrotti" piangono Bugossi. Addio allo storico presidente della banda musicale più amata

Lutto nella banda I Tigrotti e nella comunità aglianese: è morto a 83 anni Mario Bugossi, per una ventina di anni presidente della storica banda aglianese. Bugossi si è sentito male in casa domenica sera, è stato subito soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale San Jacopo dove è spirato nella serata di domenica. Bugossi aveva iniziato a frequentare I Tigrotti negli anni Novanta per accompagnare i figli in banda. Da lì nacque la sua straordinaria dedizione al sodalizio musicale aglianese, fino a diventarne presidente e impegnandosi tantissimo per l’attività della banda, in particolare coinvolgendo anche i giovani e giovanissimi. Lo ricorda per noi, con profonda commozione e affetto, il nipote Graziano Borri, che entrò nella banda da adolescente, quando I Tigrotti si costituirono, nel 1975, restando sempre attivo, diventando poi capobanda. "Lo zio iniziò a seguire I Tigrotti negli anni Novanta – racconta Borri – per accompagnare i figli Samantha e Federico. Poi divenne presidente e ha sempre ricoperto questo incarico con grande passione. Era socievole, amava scherzare, ed era molto appassionato alla lettura. Coltivava il piacere di parlare con le persone, affrontava volentieri qualsiasi argomento anche perché era molto preparato. Era molto disponibile al dialogo con tutti. Si era preso molto a cuore la banda e, come i suoi predecessori, teneva tantissimo al gruppo, all’unità di tutti, ai giovani e ai bambini. Come nipote – prosegue commosso Graziano – lo ricordo per la disponibilità, per l’accoglienza a casa sua, per i nostri ritrovi a cena. La scomparsa dello zio Mario è una grande perdita per la famiglie, per la banda e per la comunità". Mario, anche nella banda, ha sempre avuto al suo fianco la moglie Donata. La banda I Tigrotti, dopo il covid non aveva ripreso l’attività ma la sua storia è lunghissima e ricca di tante belle esperienze. Il gruppo è sempre stato conosciuto e apprezzato ad Agliana e oltre la provincia di Pistoia. Lo ricorda commosso anche il vicepresidente Riccardo Salvadori: "E’ stato un presidente storico, si è impegnato tantissimo per coinvolgere i giovani. Sono stato al suo fianco per una ventina di anni ed era per tutti noi un punto di riferimento. Sapeva tenere in modo eccellente il suo ruolo". Anche il sindaco di Agliana, Luca Benesperi ha espresso cordoglio per la scomparsa di Bugossi, ringraziandolo per l’impegno a servizio della comunità. La camera ardente è allestita alle cappelle del commiato della Misericordia di Agliana. Domattina, mercoledì 26, alle ore 9.30, l’ultimo saluto nella chiesa di San Piero.

Piera Salvi