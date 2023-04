I sindacati per riforme e sicurezza "Sarà una celebrazione di impegno"

È la festa dei lavoratori e va celebrata al meglio, specialmente in questo 2023 che cade nella ricorrenza del 75° anniversario della Costituzione e di ciò che è scritto nell’articolo 1: "L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro". E, da qui, i sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil sono partiti per l’organizzazione delle manifestazioni unitarie che culmineranno, come sempre, con il comizio che ci sarà domani alle ore 11 in piazza Duomo con la presenza, come "big", di Paolo Andreani segretario nazionale di Uiltucs, la sigla che si occupa di turismo, commercio e terziario.

"Per quanto ci riguarda sappiamo che l’Italia è una e indivisibile – commenta il segretario provinciale della Cgil, Daniele Gioffredi – pertanto chiediamo una riforma del fisco immediata, sapendo che l’introduzione della "Flat Tax" per il lavoro autonomo è stata un duro colpo da assorbire. Allo stesso modo il 1° maggio ci impone anche la riflessione sulla precarizzazione, che è il male assoluto, e da qui deriva anche la questione della sicurezza sui luoghi di lavoro e la modifica del codice degli appalti. Dal nostro punto di vista non è sufficiente l’intervento sul cuneo fiscale, e su questo tengo a precisare che il sindacato scioperò anche col governo-Draghi e non soltanto in questa situazione, ma ci vuole una seria riforma che parta dagli extra-profitti e dalla tassazione giusta: è inaccettabile, infine, che il Governo risponda alla festa dei lavoratori con la reintroduzione dei voucher e la liberalizzazione dei contratti a termine, sempre che riescano a portare in fondo queste tematiche". Per quanto concerne il programma di domani, il ritrovo sarà alle 9.45 in porta Lucchese davanti alla Camera del Lavoro per poi attraversare le vie del centro ed arrivare in piazza Duomo dove si terrà il comizio finale, alle ore 11. Ma altre manifestazioni sono previste in tutta la provincia: a Casalguidi, ad Agliana (interventi alle 11.30) con pranzo a La Catena e nel pomeriggio biciclettata dal circolo Rinascita.

E poi Montale, Quarrata, Monsummano (piazza Giusti), Larciano e Lamporecchio partiranno dal centro dei due comuni per ritrovarsi alla piscina intercomunale e, infine, a Pescia in piazza Mazzini. "Mai come oggi il lavoro va tutelato – ammonisce Alessandra Biagini, segretaria Cisl Pistoia – andremo in piazza per dire "no" al precariato e si alle assunzioni nella pubblica amministrazione e nella sanità, un problema che ben conosciamo nella nostra provincia. Vogliamo più sicurezza perché di questa ce n’è veramente bisogno, viste le continue notizie che riceviamo di infortuni anche in Toscana, spesso purtroppo mortali. E per migliorare questi aspetti servono formazione, prevenzione e controlli: senza personale all’ispettorato del lavoro non si può andare a punire chi non vuole rispettare le norme".

Per quest’anno, quindi, l’esponente nazionale presente sul palco di Pistoia sarà a trazione Uil, con particolare riferimento al mondo del terziario e del turismo in forte espansione nella nostra provincia. "Siamo onorati di avere con noi Paolo Andreani – commenta Angela Bigheretti (Uil) – e quest’anno il 1° maggio è una ricorrenza che ci ricorda che nel lavoro serve dignità, stabilità e uguaglianza fra donne e uomini. Occupazioni vituperate perché non si rinnovano i contratti collettivi nazionali e con persone che hanno salario da fame: questi aspetti non sono più tollerabili".

Saverio Melegari