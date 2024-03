I sindacati chiedono più servizi per i residenti e tutela dei borghi

Il Comune incontra i sindacati sui temi della piattaforma unitaria di "Contrattazione sociale", presentata dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil provinciale. Ne da notizia il Sindacato Pensionati Italiani (Spi) Cgil, Lega Montagna, che ha partecipato con la propria delegazione agli incontri con il comune di San Marcello Piteglio, che si tengono con cadenza annuale. "In quella sede – si legge nella nota emessa -sono stati affrontati i temi più generali del nostro territorio, legati alla sanità, al welfare locale, ai servizi alla comunità, alle emergenze sociali, al risparmio energetico ed altro; anche quest’anno, con reciproca soddisfazione, è stato siglato un documento d’intenti con l’amministrazione".

Lo Spi Cgil Lega Montagna, presenta da qualche anno a questa parte, al Comune di San Marcello-Piteglio un proprio documento con indicate le problematiche che gli sembrano più stringenti, assieme alle segnalazioni ed alle sollecitazioni che provengono dai cittadini della montagna, ma riferite ad un ambito più ristretto e con carattere meramente locale: quest’ultima piattaforma è disponibile e reperibile presso la sede di San Marcello. Tra gli argomenti affrontati ci sono: la lotta contro il crescente degrado dei centri storici dei nostri paesi e borghi; una migliore fruibilità del territorio; una maggiore attenzione al decoro urbano, alla cura ed alla protezione del nostro ambiente; la situazione critica della viabilità e della sicurezza stradale; le problematiche legate al Trasporto Pubblico Locale; - il recupero, la valorizzazione e l’utilizzo di tanti immobili di pregio presenti ma in stato di abbandono (in tale ambito, ad esempio, pensare e favorire la costituzione di co-housing) ; lo sviluppo ed implementazione della vocazione turistica del territorio, come ad esempio, la promozione della sentieristica, la fruibilità e gestione dei rifugi e dei bivacchi; una migliore e più razionale organizzazione della raccolta differenziata e vari altri argomenti presenti sulla piattaforma".

Andrea Nannini