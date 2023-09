I seminari digitali per i centri "Ccn"

Un ciclo di tre seminari sul territorio della provincia di Pistoia, e dedicato alle imprese operanti nei Centri commerciali naturali, con l’obiettivo specifico di accrescere le loro competenze digitali e ampliare così il proprio mercato. È quello in programma sul territorio nell’ultimo parte di settembre, tra Pistoia (anadto in scena ieri), Valdinievole (domani) e Montagna pistoiese (il 26 settembre). "CCN Phygital", questo il nome dell’iniziativa, è un progetto promosso dai Consorzi dei Centri commerciali naturali della provincia di Pistoia, su iniziativa di Confcommercio e Confesercenti, con il sostegno delle Amministrazioni comunali di Pistoia, Montecatini Terme, Pescia, Larciano, AbetoneCutigliano, SanMarcelloPiteglio, Quarrata, Montale, Serravalle, Ponte Buggianese e Pieve a Nievole e realizzato grazie al contributo della Regione.

Si tratta dunque di un’opportunità concreta, per le piccole e medie imprese del territorio pistoiese, di conoscere o affinare gli strumenti digitali per utilizzarli a beneficio della propria attività, espandendo il raggio d’azione e diventando quindi, a tutti gli effetti, aziende phygital. All’interno del progetto è inserito un seminario gratuito dedicato, appunto, alle imprese operanti nelle Aree della Provincia di Pistoia definite Centri Commerciali Naturali: a tenerlo sarà il professor Danio Berti, direttore operativo del laboratorio WeM_ParK, docente del master in digital Marketing e docente di web marketing e comunicazione all’ Università degli Studi di Firenze. Il seminario ha lo scopo di presentare alle imprese le opportunità offerte dall’economia digitale e i vantaggi della multicanalità. Più nel dettaglio, dopo una breve introduzione sul comportamento del consumatore, verranno affrontati i temi del search marketing; della promozione in rete; del sistema delle relazioni impresa-mercato tramite i social network; della necessità di realizzare azioni di approccio al mercato “data driven” e delle nuove frontiere del metaverso, della realtà virtuale e aumentata.

Il primo appuntamento ieri a Pistoia, nella sede della Camera di Commercio. Il secondo si svolgerà invece a Montecatini domani giovedì 21 settembre (dalle 13.30 alle 16.30) al Grand Hotel Tettuccio. Il terzo è ultimo è fissato per martedì 26 settembre a Cutigliano (dalle 16 alle 19), con sede che verrà comunicata nei prossimi giorni. Le imprese che parteciperanno al seminario avranno l’opportunità di entrare a far parte di un programma di assesment che prevede una consulenza gratuita personalizzata con esperti del marketing digitale, per avere consigli sul comportamento digitale ottimale da seguire e su quali passi fare per la sua implementazione. Le aziende interessate a partecipare possono inviare una mail all’indirizzo [email protected] indicando nome e cognome, ragione sociale e data del seminario scelto.