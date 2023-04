I sacchetti anti-spreco per gli avanzi della mensa "Piccoli importanti gesti"

Sono arrivati i sacchetti anti-spreco nelle mense scolastiche comunali aglianesi. Mercoledì scorso sono stati consegnati a tutti gli alunni delle scuole d’infanzia e primaria per gli avanzi che non sono stati consumati durante il pranzo scolastico. Avanzi che potranno essere portati dagli alunni a casa o in classe per essere consumati più tardi. L’iniziativa è totalmente a carico di Euroristorazione, che da gennaio scorso è il nuovo gestore del servizio. Il sacchetto fornito da Euroristorazione è rinforzato, personalizzato e di materiale lavabile. Sarà cura dei genitori mantenere il sacchetto pulito, in modo tale da poter essere riutilizzato all’occorrenza. Una iniziativa che, anche se non sarà risolutiva al problema dello spreco, rappresenta uno strumento utile per comunicare il valore del cibo. "Euroristorazione – informa l’assessore alla scuola Giulia Fondi – cerca, assieme al Comune, di sensibilizzare gli alunni contro gli sprechi". Anche con il nuovo gestore si riscontra qualche lamentela per il servizio, da parte delle famiglie. "Nelle ultime settimane – spiega infatti Giulia Fondi –, a causa di un problema logistico della ditta ci sono stati alcuni ritardi nelle consegne dei pasti e qualche problema sulla qualità del cibo. Ho prontamente incontrato la ditta che, con grande professionalità, ha già preso provvedimenti arginando e risolvendo il problema alla radice. Sono molto felice di questo approccio risolutivo e positivo della ditta – commenta l’assessore – e spero che ora si possa arrivare alla fine dell’anno scolastico senza intoppi o problemi. Il nostro interesse è garantire al massimo la qualità del cibo portando avanti il nostro progetto di educazione alimentare condiviso con il dottor Edoardo Banchi, nutrizionista del Comune". Euroristorazione è una ditta del Nord Italia che sta espandendo le sue attività anche nelle nostre zone e ha un centro cottura a Quarrata. Si è aggiudicata la gestione della refezione scolastica nel comune di Agliana a seguito di gara d’appalto. Sul controllo del servizio di refezione scolastica, come ha spiegato recentemente l’assessore Fondi, c’è una continua collaborazione tra l’assessore, l’ufficio scuola, il nutrizionista, la commissione mensa e tutto il personale scolastico.

Piera Salvi