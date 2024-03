I ricatti ai braccianti. Minacciati dai caporali se si fermavano a bere: "Per voi niente paga"

La paura e l’incertezza, vissute sulla pelle di chi sa di non avere diritti. Era con ricatti e minacce che i braccianti venivano tenuti a lavorare nelle aziende agricole con le quali i loro caporali stipulavano i contratti. Manodopera a buon mercato, senza nessuna tutela, così come emerge dai loro racconti. "Ci minacciava che se non lavoravamo bene, il giorno dopo non ci avrebbe portato a lavorare. Se mi fermavo a bere un sorso d’acqua mi diceva che non mi pagava". Questo hanno riferito i lavoratori, ascoltati nella maxi indagine condotta dai carabinieri Ispettorato del lavoro di Prato, insieme ai militari di Pistoia e di Prato e al personale del Gruppo Tutela di Roma, diretti dal sostituto procuratore Claudio Curreli che mercoledì mattina ha portato all’arresto di Mushtaq Ahmad, 51 anni, pakistano (già arrestato nel 2018 dalla Squadra Mobile nell’ambito d un’altra indagine sul caporalato che lo vede imputato a Pistoia), suo figlio Sharaz Ahmad, 21 anni, suo braccio destro, e un connazionale, Muhammad Mahmood, 44 anni. Per tutti l’accusa è di associazione a delinquere finalizzata all’intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro.

Ieri mattina, in carcere a Pistoia, si è svolta l’udienza di convalida degli arresti, davanti al gip Patrizia Martucci. Mushtaq e Sharaz Ahmad sono difesi dall’avvocato Pamela Bonaiuti e Muhammad Mahmood dall’avvocato Katia Dottore Giachino. Tutti e tre si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Un’indagine complessa, durata più di un anno: gli inquirenti hanno svolto controlli nelle aziende agricole di Pistoia, Prato, Firenze, Arezzo, Siena, nelle quali i braccianti, per lo più reclutati nei centri di accoglienza, venivano mandati a lavorare. I tragitti dei furgoni su cui i braccianti venivano stipati all’alba sono stati tracciati con i gps piazzati grazie ai primi controlli. Viaggi della disperazione, che si concludevano con percorsi anche di cinque chilometri a piedi tra capi e strade sterrate, d’inverno e d’estate e così al ritorno. Poi il lavoro senza sosta fino a dieci ore, per una paga di sei ore all’ora. I centri di raccolta all’alba erano in piazza Michelucci e in via della Libertà ad Agliana, in piazza Risorgimento a Quarrata e nella frazione di Lucciano.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, a capo dell’organizzazione c’era Mushtaq Ahmad. Sarebbe stato lui, titolare della ditta "Servizi agricoli Ahmad", a stipulare i contratti con le aziende e a reclutare i braccianti. Almeno cinquanta gli stranieri sfruttati: la maggior parte extracomunitari richiedenti asilo, o in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, la sacca più debole della società.

Martina Vacca