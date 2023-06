I quattro rioni di Montale sono a fianco dei "colleghi" di Faenza

Il ricavato della Cena dei Rioni, tenutasi nella piazza di Montale in occasione della Festa delle Quarantore, sarà devoluto ai rioni della città di Faenza, uno dei centri più colpiti dalla recente alluvione che ha investito l’Emilia-Romagna. I quattro rioni del centro di Montale (Bigattiera, Dore, Smilea e Ugna), che hanno organizzato la cena in piazza, sono stati tutti d’accordo nel rinunciare al ricavato dell’iniziativa per donarlo interamente, salvo le spese sostenute, a favore della comunità di Faenza. L’idea della donazione è partita dal rione Bigattiera, i cui dirigenti si sono messi in contatto con i responsabili del Rione Giallo, uno dei cinque rioni della città di Faenza. In un primo tempo si era pensato di donare materiali utili nel momento dell’emergenza ma successivamente, su indicazione degli stessi dirigenti del rione faentino, si è optato per un contributo in denaro che potrà essere utilizzato per le necessità che si riterranno più urgenti o prioritarie. Una delle ipotesi è che il contributo venga destinato al ripristino di qualche struttura danneggiata, come, per esempio, la Casa della Musica. E’ possibile che il gesto di solidarietà promosso dai rioni montalesi possa costituire la premessa per un rapporto di amicizia con i rioni faentini, che si potrebbe concretizzare, appena la situazione lo permetterà, in uno scambio di visite e anche in un vero e proprio gemellaggio tra i rioni delle due comunità. A Faenza si tiene ogni anno l’importante e antico Palio del Niballo, una giostra in costume le cui origini risalgono al XV secolo e che in età moderna si svolge dal 1959. Il Palio di Faenza si tiene la quarta domenica di giugno ma quest’anno è stato ovviamente annullato a causa della nefasta alluvione.

Giacomo Bini