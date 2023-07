I protagonisti di una gara appassionante

C’era grande attesa per la nuova versione del Segnavie Run, e anche un po’ di timore per le previsioni meteo, alla fine è andato tutto bene e Giovanni Domenico Nucera, portacolori del Gs Lucchese si è imposto in 2h09’31’’ agli oltre 160 concorrenti che si sono dati battaglia lungo l’impegnativo percorso di questa seconda edizione, sviluppata su 1200 metri di dislivello nei 25 chilometri di gara. Seconda piazza per Filippo Carloni (Gs Orecchiella Garfagnana) battuto di soli 19’’, mentre il terzo gradino del podio è stato appannaggio di Massimo Farnararo (Pca Hitachi Rail) attardato di 1’29’’, e Tancredi Maria Pizzo (Brancaleone Asti) buon quarto a 8’11’’. Prima donna al traguardo Ilaria Pascali (Rondinella del Torrino) con il tempo di 3h03’45’’ seguita a 2’28’’ da Maria Laura Chellini e a 2’54’’ da Eduela Cepele (Cai Prato). La novità del percorso lungo non ha tolto fascino a quello di 14 km per 700 metri di dislivello, che ha visto il successo di Klas Johansson (Vegan Runners) in 1h26’32’’, lo svedese ha lasciato a 2’11’’ Maycol Gastaldi e Bernardo Bartoli, arrivati insieme. A Serena Staderini (foto) è toccato l’onore di essere la prima donna, in 1h58’22’’ davanti a Vanessa Berni (Banda dei Malandrini) a 8’24’’ e a Francesca Maria Nallio a 18’02’’. Un altro successo per la sapiente organizzazione dello staff dell’Adventure Outdoor Fest, ormai una sicurezza nell’organizzazione della manifestazione sostenuta dal Comune di San Marcello Piteglio. L’assessore allo sport, Giacomo Buonomini esprime tutta la sua soddisfazione e ringrazia tutti per l’impegno profuso.

Andrea Nannini