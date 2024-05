"I proprietari sono i custodi di questi beni. Ma devono essere aiutati a mantenerli"

La Ecoprogetti srl è una delle società di punta di questo disegno toscano di promozione e valorizzazione delle dimore storiche. Simone Gualandi, socio e portavoce dell’azienda, sarà stasera a Palazzo Ximenes per "La Pisaniana", ospite e sostenitore concreto di un’azione televisiva per mantenere e recuperare e mantenere le bellezze del nostro territorio. Cosa chiedere dunque alla politica? "Le dimore storiche – spiega Gualandi – sono l’emblema della nostra cultura, al pari di musei e opere d’arte, e i loro proprietari i loro custodi. E’ importante che siano istituiti incentivi che mettano in condizione queste persone di poter mantenere questi beni, e tutelare sia il patrimonio culturale che il percorso verso l’efficientamento energetico e la riduzione di emissione di inquinanti, e di questo la politica è in dovere di prendersi cura. L’Europa ha segnato una svolta con gli aggiornamenti previsti dalla misura “Case Green”, che non prevede l’inserimento delle dimore storiche in questo percorso, e non è nemmeno stata votata positivamente dal nostro paese. Resta fondamentale un approccio di tutela di questi beni in linea con le dinamiche di riduzione dei consumi e degli inquinanti che permetta di far seguire il percorso verso le rinnovabili anche in questo contesto architettonico così prezioso". Gualandi sarà nella sua veste di presidente nazionale Giovani Cna, a lui il compito di analizzare l’andamento del settore a Pistoia e provincia: "Il periodo economico attuale vive di una grande incertezza normativa e di una forte riduzione dell’attenzione che merita un settore trainante per il mondo del lavoro. Mi aspetto che sia dato ascolto alle richieste delle associazioni di categoria tutte, che a gran voce sottolineano la necessità di affiancare il nostro settore produttivo con strumenti che portino stabilità e programmazione, ormai assenti nel nostro settore e purtroppo anche nel nostro paese".