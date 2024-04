I processi cognitivi. Incontro con gli esperti

Oggi alle 16:30, organizzato dai Lions Clubs Zona "F" Distrtetto 108 LA, per Casa Circondariale Santa Caterina di Pistoia, si terrà un importante convegno presso la sede Progetto Mo.To.Re, nella Zona Insediamenti Produttivi di Campotizzoro, in provincia di Pistoia, dal titolo "Fare con le mani, asse mano-cervello: ruolo centrale nei processi cognitivi", incentrato sull’importanza del lavoro manuale e del suo ruolo nella prevenzione riguardo importanti patologie e non solo. Presenzieranno il dottor Andrea Grieco neurologo, nefrologo e psicoterapeuta, e il dottor Federico Posteraro, direttore Uoc medicina riabilitativa dell’ospedale Versilia. L’ingresso all’evento è libero, per chi lo volesse sarà seguito da una cena presso l’agriturismo Pelliccia. Per informazioni: telefonici 342 8319840, 348 0714116 o 380 5170804.

AnNa