I problemi post alluvione: "Abbandonati dai bus"

Non si fermano i problemi di viabilità sull’onda lunga dell’alluvione. In particolare a Quarrata. Dove c’è una buona notizia, la riapertura della Statale Fiorentina dopo una settimana: al ponte Torto c’è il semaforo alternato, ma il traffico scorre piuttosto bene. Ma si registrano anche le proteste da parte dei genitori degli studenti che da Quarrata prendono l’autobus per raggiungere le scuole pistoiesi: il più delle volte sono costretti a portare i propri figli in macchina. "Capiamo benissimo che non passino dal centro di Quarrata, dopo tutto quello che è successo, tra l’alluvione e i camion di Alia che devono caricare l’enorme quantità di spazzatura ai lati delle strade – dice Lara Credidio, facendosi portavoce degli altri genitori – però era previsto che passassero da via Montalbano, invece i nostri figli sono stati lasciati regolarmente a piedi. Dopo che abbiamo dovuto sopportare tutto il disagio dell’alluvione, considerando che paghiamo 400 euro per l’abbonamento, non ci sembra giusto dover sopperire con i nostri mezzi privati a un disservizio". Tra l’altro la fermata in via Montalbano in questione è all’incrocio dei Macelli, lontana per quanti abitano nei pressi del centro.

Un problema che nasce dalla soppressione della linea 51 in conseguenza dell’alluvione, che però non è stata incrementata con i mezzi dell’altra linea che serve Quarrata, ossia il 13. A fare confusione sulle fermate ci sarebbe stata anche una comunicazione telefonica ad alcuni genitori che dall’8 novembre un autobus sarebbe passato pure dalla piazza centrale. Tra le proteste anche quella per gli orari, poco rispettati già prima dell’emergenza e per il numero insufficiente dei mezzi che costringono i ragazzi a non poter salire dopo le prime fermate perché gli autobus sono troppo pieni. "Nei giorni scorsi ho visto che dei ragazzi pur di salire si sono schiacciati a tal punto gli uni contro gli altri che quando si sono chiuse le porte un braccio usciva fuori" racconta una studentessa quarratina.

Grattacapi anche in Montagna: la SS12 "Abetone-Brennero" è stata infatti di nuovo chiusa (poco dopo la riapertura) per frana in entrambe le direzioni, stavolta al chilometro 38,500 tra Ponte a Moriano e Borgo a Mozzano. Un problema di non poco conto per i cittadini della nostra Montagna che si spostano daverso Lucca.

red.pt