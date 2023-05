I pompieri "salvano" l’Angelo

Sicuramente è vero che i Vigili del Fuoco sono gli angeli della protezione di noi poveri umani, quello che si è verificato ieri all’Abetone è però l’inversione del ruoli, così a essere soccorso è stato proprio un angelo, quello posto sulla sommità del campanile della chiesa di san Leopoldo a Abetone. Al di là della narrazione sulla messa in sicurezza del sacro simbolo che rischiava di cadere con tutti i rischi connessi per la pubblica incolumità, ci sarebbe stato anche il danno al patrimonio artistico. La questione è stata risolta dal distaccamento dei Vigili del Fuoco di Limestre, poco distante dal paese capoluogo locale, di San Marcello, con la consueta professionalità. Ne da conto, con una sua nota, il Comando pistoiese del Corpo: "Sono circa 25 le richieste dei cittadini in provincia di Pistoia che necessitavano di interventi di soccorsi tecnici generico dovuti al perseverare di condizioni metereologiche avverse. Un intervento particolare è stato effettuato dalla squadra vigilfuoco del distaccamento di San Marcello supportati da un autoscala della sede centrale per la rimozione in quanto pericolante e con rischio di caduta, dell’effige di un angelo, posto sulla sommità del campanile della chiesa di San Leopoldo nel territorio Comune di Abetone Cutigliano". Nel Comune di San Marcello ha fare il resoconto è il sindaco Luca Marmo: "fortunatamente possiamo parlare di danni lievi, gli operai del Comune sono stati impegnati nella rimozione di rami caduti, c’è stata un’attenta verifica della condizione dei tombini e qualche piccola manutenzione ma, niente di preoccupante. Questa ondata di maltempo ha prodotto cose abbondantemente entro le nostre capacità di controllo". Dello stesso tenore la narrazione del sindaco di Abetone Cutigliano, Marcello Danti

Andrea Nannini