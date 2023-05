I più amati: Instagram, Discord, Tik Tok

Abbiamo intervistato una classe prima della nostra scuola, 17 alunni, con domande sull’uso del cellulare e dei social.

Quanti di voi hanno un telefono? Sedici alunni hanno risposto di averlo.

A che età avete avuto il vostro primo telefono? "A 4 anni", un bambino, "5 anni", tre di loro, "a 6 anni", un altro, "a 7 anni", 2, "a 8 anni", altri 2, "a 10 anni", 2 , e altri 5 hanno risposto che lo hanno avuto "a 11 anni".

Per cosa lo usate?

Praticamente tutti hanno risposto che lo usano per i social, per il registro elettronico, per musica e giochi, ma anche per i film.

Avete un social network?

Tutti hanno Whatsapp, ma 13 di loro hanno altri tipi di social (Instagram, Discord, Tik Tok).

Pensate ad un amico: ci parlate maggiormente per chiamata, attraverso social network o di persona?

"Per chiamata", hanno risposto sei alunni, "di persona", altri sei; "tutte e tre le modalità", un solo ragazzo. Tre astenuti.

Vi siete mai imbattuti in una fake news? Otto studenti hanno risposto di sì.

A quanti di voi i genitori controllano il telefono?

Per 8 di loro, i genitori controllano il telefono (tempo d’utilizzo, controllo contenuti, ecc…).