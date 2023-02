I pistoiesi stanno in coda per un giorno all’anno

Pensate di trascorrere troppo tempo incolonnati sul ponte dell’Arca per entrare in centro piuttosto che rimanere imbottigliati in porta San Marco per cercare di arrivare in piazza San Francesco? La mole di traffico all’interno del comune di Pistoia è di quelle importanti, considerando che stiamo parlando di una città da poco più di 90mila abitanti, ma c’è chi sta messo peggio. A dircelo è una ricerca americana del portale "Inrix" che ci classifica al 489° posto (su 1000 città su scala mondiale, comprese anche le metropoli) per quanto riguarda la mole di traffico che si muove all’interno del perimetro urbano, secondo i dati registrati nel 2022. Nel corso dell’anno, ogni pistoiese ha trascorso 24 ore in auto incolonnato: di fatto, un giorno è stato perso per rimanere in fila.

Questa statistica emerge dal controllo dei cosiddetti "Big Data" che comprendono le rilevazioni di posizioni e spostamenti di auto attraverso cellulari, navigatori, veicoli di ultima generazione direttamente connessi alla rete: tutti dati ovviamente protetti da anonimato ma che servono soltanto per queste specifiche ricerche. Il quantitativo di ore perse viene calcolato sulla differenza di tempo che viene impiegato per coprire una certa distanza nell’ora di punta rispetto allo stesso tempo con una circolazione scorrevole. Fatta questa premessa prettamente scientifica, cosa dobbiamo sapere del nostro traffico e delle nostre code? La velocità media che i pistoiesi fanno nel raggio di un miglio (ovvero 1,609 km) dal centro storico è di 18kmh mentre sono in forte calo i tempi di attesa rispetto al pre-pandemia (-37%) ed ancora di più sul 2021 (-50%): in pratica nell’ultimo anno siamo stati molto meno tempo incolonnati in auto. Spetta ad ognuno di noi rivivere i propri spostamenti per capire se è davvero così, oppure no.

Pistoia si trova al 47° posto in Italia (non ci sono comunque tutti i capoluoghi di provincia) ed in Toscana è al settimo posto: la classifica è guidata da Firenze dove si perdono 56 ore all’anno in fila (quasi due giorni e mezzo) davanti a Lucca (43 ore) e, a sorpresa, Viareggio (36 ore). Nella top-10 del Granducato, Pistoia si mette alle spalle Livorno, Poggibonsi e Pontedera. Per avere un termine di paragone, al comando in Italia c’è Palermo dove si sta in fila per 121 ore all’anno (cinque giorni e spiccioli). Un altro dato interessante che emerge da questa ricerca americana riguarda le strade dove si registra la maggior quantità di traffico, anch’esse abbastanza note agli automobilisti. E, quindi, "bollino rosso" per tutta la Tangenziale da Capostrada fino a La Vergine e poi anche la Est; via Bonellina dalle Case Nuove di Masiano, via Toscana da Chiazzano a via Guicciardini, il tratto da Ponte Europa passando per via Clemente IX, la Montalese fino a Pontenuovo e via Antonelli dal bivio in zona Fornaci fino a Candeglia.

Saverio Melegari