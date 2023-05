I piccoli visitano il parco dedicato a Petrocchi

Scoprire la bellezza di un borgo e il fascino di una storia che ci appartiene. Accade grazie al progetto "La scuola nel parco" inaugurato in questi giorni (e in calendario per tutto il mese di maggio) nel Parco Letterario Policarpo Petrocchi, a Castello di Cireglio, rivolto alle scuole primarie di secondo grado. Ad inaugurare il ciclo un primo gruppo di studenti della scuola Leonardo da Vinci guidati nella visita da alcuni volontari del Parco letterario. Zainetto in spalla, le ragazze e i ragazzi hanno raggiunto Castello facendo due tappe dedicate a due diversi argomenti: la prima a spiegare cosa sia un Parco Letterario e la seconda riservata alla sintetica presentazione della vita e delle opere di Policarpo Petrocchi, autore di un importante vocabolario della lingua italiana (pubblicato tra il 1887 e 1891) e del romanzo autobiografico "Il mio paese", ambientato proprio a Castello di Cireglio. Il tour ha condotto gli studenti e le studentesse alla scoperta dell’oratorio di San Rocco, del Cassero, della scuola, del campanile, del metato e della casa natale di Policarpo, a Capivilla. Poi l’arrivo alla fattoria educativa delle Fontanelle ha concluso il percorso, con la ripartenza a piedi per Cireglio e il rientro a scuola. Nato due anni fa, il Parco Letterario Petrocchi ha acquistato di recente, grazie ai fondi ottenuti attraverso il bando ‘Piccole bellezze’ della Fondazione Caript tre immobili abbandonati, nel cuore del paese, dove è prevista la realizzazione della Casa del Parco, con spazio museale e foresteria. Le attività del Parco sono realizzate anche grazie ad alcuni sponsor: Sama & Prato Impianti, Giorgio Tesi Group e Mutua Alta Toscana.

linda meoni