"I numeri testimoniano il successo"

"Quando abbiamo proposto e poi approvato la legge sui “Custodi della Montagna”, pensavamo a una forma di sostegno concreto e immediato alle aziende che decidevano di investire in aree che si stanno spopolando, nell’ottica di quella Toscana più forte e coesa che è al centro della nostra azione programmatica – queste le parole con cui Marco Niccolai, consigliere regionale e presidente della commissione Aree interne, commenta l’esito del bando “Custodi della Montagna” –. A un anno di distanza dall’approvazione della legge, oggi la Regione rende noti gli esiti del bando che assegna oltre 5 milioni per sostenere l’avvio o la riorganizzazione di attività di piccole, medie e micro imprese nei comuni montani. Per la provincia di Pistoia arrivano 430 mila euro a 22 aziende (su 38 che avevano partecipato al bando), soldi che andranno a sostenere l’avvio o la riorganizzazione di attività di piccole, medie e micro imprese nella montagna pistoiese. I numeri forniti dall’assessore Marras, che ringrazio per il lavoro fatto, ci dicono che è stato un successo e che questa è una delle strade da percorrere ancora per sostenere i territori montani".