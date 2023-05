I numeri del fenomeno Casi in aumento nel 2023

PISTOIA

Età tra i 40 e 45 anni, nazionalità italiana, colpevole di niente se non dell’essere chi è: una donna. Parlano i rapporti, le tabelle, le statistiche, ancora una volta a ribadire che la faccenda dei maltrattamenti sulla donna è lontana dall’essere archiviata. Prima fonte di questo triste viaggio nei report sono i dati del Codice Rosa a Pistoia, percorso di accesso al pronto soccorso riservato a tutte le vittime di violenza, in particolare donne, bambini e persone discriminate. I dati più aggiornati e accessibili sono quelli che fanno riferimento al 2022: trenta gli accessi al pronto soccorso del San Jacopo, 27 dei quali hanno riguardato donne, 21 di queste italiane, con dunque una sparuta minoranza di straniere. La più giovane in ingresso? Sedici anni, vittima di abuso sessuale, ma si tratta per lo più di adulte tra i 40 e i 50 anni, con un caso persino di vittima di maltrattamento di 78 anni. Non sono solo i numeri del Codice Rosa a spiegare un fenomeno, ma anche quelli che arrivano dal Centro antiviolenza della Società della Salute Pistoiese, Aiutodonna, raccontati ieri dall’assessora comunale e presidente della Sds Anna Maria Celesti: "Dal 2006 – ha detto – sono state 1307 le donne che hanno contattato Aiutodonna.

Nel corso del 2022 sono state 111 le donne prese in carico dal Centro Antiviolenza della Società della Salute Pistoiese, contro le 86 del 2021. Il 64% sono di nazionalità italiana, il 25% provengono da altri paesi europei e l’11% sono extra UE. Tra gli accessi del 2022 il 64% risultavano in possesso di un’occupazione stabile, l’11% di loro aveva lavori saltuari e il 25% circa erano disoccupate". A quelli dell’anno ormai trascorso si aggiungono poi i numeri che dipingono una tendenza da ascrivere all’agenda 2023: per Aiutodonna le chiamate arrivate nei mesi di gennaio e febbraio erano già a quota 28, in aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il centro Aiutodonna, vale la pena ricordarlo ogni volta che ne scriviamo, è contattabile allo 0573.21175 o via mail a [email protected] Il percorso Asl Codice Rosa è invece attivo qualunque sia la modalità di accesso al servizio sanitario, sia in area di emergenza-urgenza, ambulatoriale o di degenza ordinaria e prevede precise procedure di allerta e attivazione dei successivi percorsi territoriali, nell’ottica di un continuum assistenziale e di presa in carico globale.

l.m.