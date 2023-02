I novant’anni di mamma Marcella

E oggi è un giorno veramente speciale anche per la signora Marcella Mencherini che tocca lo straordinario traguardo dei 90 anni. Marcella è nata il 16 febbraio del 1933, a Monte San Savino, in provincia di Arezzo, e vive da sempre ad Agliana. La vedete nella foto con i suoi due figli: Guido e Maria Assunta, da tutti conosciuta come Mary, e che ci hanno inviato questo messaggio: "Con grande amore e commozione facciamo tanti auguri alla nostra mamma Marcella, che compie 90 anni". Tanti auguri anche da parte del nostro giornale.