"I nostri imprenditori danno forma alle città"

Un ruolo importante, è emerso, l’ha svolto il proseguimento del rinnovamento organizzativo dell’Associazione, che conta dieci nuovi addetti, così come sono state sviluppate politiche regionali in materia di formazione e lavoro, grazie alla delega assegnata da Confcommercio Toscana. Per qualificare ancora di più le sue performance, inoltre, Confcommercio ha aderito al progetto nazionale Rappresentanza 4.0. Nel corso del’anno appena concluso si sono poi registrati gli interventi di riqualificazione sulla sede di Montecatini e l’inaugurazione di una nuova sede a San Marcello Piteglio.

"I nostri imprenditori – ha sottolineato il presidente nazionale di Confcommercio Carlo Sangalli – con le loro vetrine, la loro vita e il loro lavoro, da sempre danno forma e funzione alla città. E Confcommercio, che ha un legame fortissimo ed identitario con la propria dimensione urbana, se prima era la rappresentanza economica nelle città, ora è più propriamente la rappresentanza economica delle città, fortemente ancorata alle imprese e al tessuto sociale del territorio".