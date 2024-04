I movimenti attorno al club. E l’attesa per il curatore

"La Pistoiese è in vendita". L’annuncio è stato fatto ieri mattina dal legale Gerardo Perillo, subito dopo l’udienza di convalido dell’arresto del suo assistito Maurizio De Simone, avvenuto all’alba di giovedì, nell’ambito della maxi indagine su una presunta frode fiscale milionaria sui fondi Ue e Pnrr. Di fatto un annuncio choc (anche se indiscrezioni su trattative vere o presunte si rincorrono da mesi), considerato che la procura pistoiese ha avviato un’indagine che ipotizza una serie di reati finanziari che vanno dalla bancarotta fraudolenta alle false fatturazioni, avanzando la richiesta di liquidazione giudiziale (leggasi, istanza di fallimento) della società. La domanda sorge spontanea: è possibile la vendita di una società che è prossima al crac?

Tecnicamente il passaggio di proprietà è ancora possibile e si inserirebbe nello spazio (breve) tra la richiesta avanzata dalla Procura e l’avvio formale delle procedure. Tuttavia, resta da chiedersi quale acquirente potrebbe avere l’interesse a un’operazione del genere, con tutto ciò che ne consegue in termini di responsabilità economiche e giudiziarie.

Fatto sta che, a quanto risulta, ciò che resta della società sta lavorando alacremente su questo fronte. Anche perché il tempo stringe, in primis dal lato sportivo: se la squadra non si dovesse presentare alla prossima partita, il Consiglio Federale potrebbe determinare l’esclusione dal campionato e la revoca dell’affiliazione dell’US alla serie D. Tutti i calciatori sarebbero dichiarati svincolati e anche l’attività giovanile potrebbe non proseguire con tutti i tesserati che sarebbero liberi di accasarsi altrove. L’altro scenario che potrebbe scongiurare questa eventualità prevede la nomina in tempo utile di un curatore fallimentare, se la richiesta di fallimento avanzata dalla Procura andasse a sentenza in questi giorni. Oltre a mettere ’fuori gioco’ eventuali movimenti dell’attuale società, il nuovo legale rappresentante potrebbe assumersi tutte le responsabilità connesse alla prosecuzione dell’attività della prima squadra, anche mandando in campo la juniores, pur di non far escludere la US dal campionato e perdere l’unico ’asset’ di valore, il titolo sportivo. Insomma, gli scenari possibili sono sostanzialmente tre: per capire quale si concretizzerà, occorre attendere lo sviluppo degli eventi, con particolare attenzione su ciò che succede tra via dello Stadio e piazza del Duomo.