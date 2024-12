I migliori cavalieri

Due delle protagoniste al femminile degli ultimi anni della Giostra dell’Orso si sono confermate ai massimi livelli nazionali nella giornata di premi per il "Miglior Cavaliere d’Italia 2024": si tratta di Ilaria Signorini e Chiara Bartoletti con la prima che ha vinto il premio di "Miglior amazzone" mentre Chiara si è presa la medaglia di bronzo. La cerimonia si è svolta al teatro Pagani di Monterubbiano in occasione della settima edizione del "Galà dei Cavalieri" riservato alle Giostre e Quintane. Le attenzioni, per Pistoia, erano rivolte proprio alla classifica finale al femminile dove, su venti concorrenti in graduatoria, due fanno parte delle amazzoni che da alcune edizioni corrono anche la Giostra dell’Orso e in altre rievocazioni storiche. Con 27 punti complessivi, Ilaria Signorini ha riconfermato il titolo del 2023, staccando Camilla Mugnaini di Siena con Chiara Bartoletti al terzo posto. In tutto le Giostre che assegnavano punti in questa edizione erano ben 59 di cui 42 "storiche".