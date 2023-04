I maestri del Novecento: Proust arriva in città "All’origine della più grande opera letteraria"

Una lectio magistralis per approfondire l’opera di uno degli scrittori più incisivi del panorama europeo del Novecento. Sarà il professor Marino Biondi dell’Università di Firenze a condurla, questo pomeriggio alle 16 nella sala maggiore di palazzo comunale.

"Le prime pagine che sono state scritte – introduce il professor Biondi – sono le ultime a essere conosciute. La prima volta del bacio notturno, della nonna, delle fanciulle in fiore, delle vacanze in riva all’oceano, fra sabbia e cielo, sulla fascinazione dei nomi, su Venezia la città che abita nel mare. Questi archetipi rivivono nei leggendari 75 fogli, finalmente giunti alla conoscenza di tutti, dopo essere stati custoditi dall’editore Bernard de Fallois, scomparso nel 2018. Questo testa-coda, il principio alla fine, il principio nella fine, è uno degli elementi costitutivi di quel romanzo nel romanzo che è la storia dei manoscritti proustiani, cahiers e brouillons, in costante moto correttorio e metamorfico, all’origine della più grande opera letteraria della modernità, la Recherche du temps perdu, sette volumi di circa tremila pagine, usciti a stampa dal 1913 al 1927, gli ultimi tre postumi".

Il presidente dell’associazione Culturidea (che organizza l’evento) Riccardi Fagioli introdurrà la conferenza, mentre prima e dopo i ragazzi del Forteguerri si esibiranno in due formazioni, una di cinque poi una di dieci chitarre. Gli studenti eseguiranno "Concerto in Re maggiore" di Georg Philipp Teleman in apertura e "Suite Espanola" di Gaspar Sanz in chiusura.

linda meoni