I lupi vicino alle case "Dubbi sulla sicurezza Che cosa sta facendo la Regione Toscana?"

L’ultimo episodio, raccontato da La Nazione, ha dell’inquientante. Due caprette sbranate dai lupi nel recinto vicino a una casa alla Catena, a poca distanza dall’abitato di Montale e di Agliana. I loro corpi, dilaniati dai predatori, sono stati trovati al mattino dai proprietari. Il fatto ha destato molta preoccupazione risvegliando vecchie paure sebbene – come più volte spiegato dagli esperti anche su queste colonne – l’uomo non abbia da temere perché generalmente il lupo non attacca l’essere uomano, anzi ne rifugge. La questione intanto è diventata anche politica. "Quali soluzioni intende mettere in campo la Regione per dissuadere i lupi ad avvicinarsi ai centri abitati? La Regione ha presentato richieste di deroga al piano lupo per interventi di contenimento?". Lo chiedono ufficialmente con un’interrogazione i consigliere regionali di Fratelli d’Italia Alessandro Capecchi, vicepresidente della Commissione ambiente e territorio, Vittorio Fantozzi, vicepresidente della Commissione sviluppo economico e rurale, e Gabriele Veneri.

Sono circa seicento i lupi presenti in Toscana, va ricordato, di questi una cinquantina in provincia di Pistoia, distribuiti in 9-10 branchi che occupano territori anche a bassa quota. "Riguardo all’attacco di Montale ha generato inquietudine soprattutto il fatto che i lupi siano arrivati così vicini a un’abitazione e nei pressi di aree abitate – insistono i consiglieri Fdi –. Non si tratta infatti di una zona collinare o vicina al bosco, ma di un’area in pianura, costeggiata da strade molto transitate. A poche decine di metri c’è l’abitato di Agliana e, dal lato opposto, la zona industriale di Montale e di Montemurlo. Vorremmo sapere se la popolazione del lupo in Toscana è adeguatamente monitorata, visto che l’ultimo censimento regionale è stato effettuato nel 2016. I lupi scelgono zone sempre più vicine agli uomini anche per la presenza di ungulati, ed altri animali facilmente attaccabili, nelle aree limitrofe alle città. Ci chiediamo se la task force lupo della Regione sia sufficiente ad affrontare il problema. Chiediamo alla Regione se per le aziende zootecniche, oltre agli indennizzi, si stiano programmando misure apposite per sgravare gli allevatori dai costi di rimozione, trasporto e smaltimento delle carcasse".

elisa cap.