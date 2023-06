I Lie Land volano al Sanremo Rock "Ondata di energia indescrivibile"

Saliranno sul palco dell’Ariston dal 4 all’8 settembre per suonare il loro pezzi e porteranno il nome di Quarrata al Sanremo Rock: sono i Lie Land, la promettente band di giovani musicisti talentuosi che proprio a Quarrata ha visto muovere i suoi primi passi. Si sono conosciuti infatti sui banchi del distaccamento di via Montalbano del liceo artistico Petrocchi, i chitarristi Stefano di Paola e Jacopo Scannadinari, Andrea Grassi (basso), Marta Giurintano (voce) e Pablo Dimilta (percussioni), e a poco a poco hanno dato vita al gruppo che nei giorni scorsi all’hard Rock café di Firenze è stato scelto dalla giuria per rappresentare la Toscana alla manifestazione collaterale al festival di Sanremo. Poco più che ventenni, provengono da Quarrata e dalla piana pratopistiese.

"Per noi è stata una gioia indescrivibile vedere che la nostra musica pop rock è stata apprezzata – spiega Stefano di Paola – tra l’altro abbiamo riscosso tanto successo anche tra il pubblico che era presente. Quando alla fine delle esibizioni di tutte le band è stato fatto il nostro nome come vincitori della finale regionale sono scrosciati gli applausi. E’ stato tanto emozionante, per il nostro gruppo adesso si apre uno spiraglio a livello nazionale". Potersi esibire sul palco dell’Ariston significa infatti accedere a una vetrina importante, dal momento che Sanremo Rock è seguito da manager, produttori discografici e talent scout di tutta Italia, e i Lie Land lo sanno bene. Il loro progetto musicale, sostenuto dal chitarrista rock Gabriele Bellini, è già sfociato nella pubblicazione a gennaio 2022, di un Ep con 5 pezzi inediti. Perché nelle intenzioni di questi giovani non c’è quella di diventare una cover band, ma di proiettarsi nel futuro esprimendosi in modo originale.

"Quando ci chiudiamo in sala prove per comporre i pezzi siamo cinque teste completamente diverse, ma riusciamo sempre ognuno a portare le nostre idee, creando un’alchimia che forse nasce dall’intesa che ci dà l’amicizia. Probabilmente anche l’essere usciti dal liceo artistico ha dato una spinta in più alla creatività. Ci siamo prefissi un obiettivo e ce la stiamo mettendo tutta per raggiungerlo, studiamo musica e proviamo per tante ore a settimana, rinunciando, al contrario di tanti nostri coetanei, alle uscite e ai divertimenti".

Daniela Gori