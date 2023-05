I legami cambiano vite L’affidamento familiare prende nuove forme di vicinanza solidale

Tanti fili rossi a simboleggiare i "legami che cambiano le vite". Prende il via oggi, con la festa alla Biblioteca San Giorgio per i 40 anni della legge 1841983, che regola il supporto a bambini e ragazzi con fragilità o momenti di difficoltà della propria famiglia di origine, la campagna di promozione e informazione sull’affido familiare.

L’appuntamento per la festa, aperta a tutta la popolazione, è per oggi pomeriggio alle 16. L’evento è organizzato dal Centro affidi della Società della salute pistoiese, in collaborazione con il Centro per le famiglie del Comune di Pistoia e la Cooperativa Intrecci.

"È un’occasione - dichiara la presidente della Società della salute pistoiese nonché vicesindaco del comune di Pistoia, Anna Maria Celesti – per poter condividere con tutta la cittadinanza le esperienze di alcune famiglie affidatarie e di far conoscere le nuove forme di affidamento familiare".

"Infatti – prosegue Celesti – oggi accanto alle forme tradizionali di affido residenziale o part-time, si stanno diffondendo anche nuove forme di vicinanza solidale, nelle quali coppie o single possono mettere a disposizione parte del loro tempo, per affiancare bambini, ragazzi e famiglie in difficoltà, in alcuni momenti della loro vita quotidiana, creando così legami che davvero possono cambiare le loro vite e che, non a caso sono il filo rosso di tutta la nuova campagna promozionale del Centro affidi pistoiese". Nel 2022 nei comuni di riferimento della Sds pistoiese sono state seguite le situazioni di 43 bambini, di cui 37 in progetti di affidamento residenziale.

Di queste 20 erano in carico al Comune di Pistoia, 2 a Marliana, 3 a Montale, 5 a Quarrata, 2 all’Unione dei comuni montani, 7 ad Agliana e 4 a Serravalle Pistoiese.

"Puoi farlo anche tu", è il motto della campagna di sensibilizzazione che prende il via oggi, anche attraverso l’affissione di manifesti a tema in tutta la città. Possono offrire la loro disponibilità coppie sposate o conviventi, con o senza figli, single, senza limiti di età.

Le forme di accoglienza sono tre: la vicinanza solidale (forma di solidarietà tra famiglie, che prevede l’affiancamento a un bambino o ad una famiglia in alcuni momenti della vita quotidiana); l’affidamento part-time (per alcune ore o giorni a settimana); l’affidamento residenziale (il bambino vive stabilmente con la famiglia che lo accoglie e che si occupa di tutte le sue esigenze, per il tempo che sarà necessario alla sua famiglia di origine a superare le proprie fragilità).

Il Centro affidi di Pistoia ha sede in via Gentile, 479 (telefono 0573 364283), il Centro Famiglie ha sede in piazza Duomo, 12 (telefono 0573 371011).

Patrizio Ceccarelli