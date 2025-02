I lavori procedono. Ecco cosa cambia per la viabilità

PISTOIAProseguono i lavori di riqualificazione del parcheggio San Giorgio in via Ciliegiole, un intervento che punta a migliorarne funzionalità ed estetica. Tra le opere previste dall’Amministrazione comunale, l’installazione di cancelli anti-intrusione, un nuovo impianto per l’automazione del parcheggio, elementi di arredo urbano, oltre a interventi edili e alla sistemazione dell’impianto antincendio nei due piani interrati. Di un milione di euro l’investimento complessivo, finanziato in parti uguali dalla Amministrazione comunale e dalla Regione Toscana.

Nei prossimi giorni dovranno essere eseguiti interventi edili allo stabile che richiederanno, da lunedì 17 febbraio, alcune modifiche alla viabilità di via Ciliegiole e all’ingresso del parcheggio.

Per consentire i lavori, da lunedì 17 febbraio al 17 marzo in via Ciliegiole, nel tratto tra i civici 56 e 38, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata. Il traffico veicolare sarà deviato sulla porzione della carreggiata non interessata dal cantiere.

Nel parcheggio San Giorgio sarà istituito il divieto di sosta e di transito per tutti i veicoli, eccetto gli autorizzati dei settori f, c3, d2 e d3, che potranno entrare e uscire dall’apertura nord del parcheggio, regolati con senso unico alternato. Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.