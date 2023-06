I "Grilli Cantanti" di Lucia Innocenti Caramelli in concerto in Sala Maggiore per sostenere il Meyer

Puntuali come un orologio, al termine dell’anno scolastico, tornano a esibirsi i Grilli Cantanti, il coro di voci bianche fondato nel 2007 da Lucia Innocenti Caramelli e da lei diretto con passione e competenza. Questo pomeriggio di domenica 11 giugno, alle 18, nella Sala Maggiore del Palazzo Comunale, i giovani cantori proporranno un divertente programma che comprende qualche brano del loro repertorio consueto insieme ad altri pezzi nuovi, appositamente scelti per l’attuale formazione, visto che l’organico del coro, per ragioni anagrafiche, muta di anno in anno. Saranno come sempre accompagnati al pianoforte da Daniele Biagini, il loro "Mago Suono", per intrattenere in allegria il folto pubblico che li segue da tempo. Ma il fine ultimo e imprescindibile resta quello di sostenere, attraverso le donazioni che saranno raccolte nel corso del concerto, l’ospedale pediatrico Meyer, punto di riferimento insostituibile per la salute di tutti i bambini. A questo scopo saranno presenti in sala alcuni volontari dell’associazione "Amici del Meyer". I Grilli hanno ripreso con regolarità tutte le prove e le attività nei locali della Chiesa di San Francesco messi a disposizione dai Frati. I coristi sono quasi 50. Alcuni coristi hanno avuto modo di avvicinarsi allo studio del pianoforte e i primi di giugno hanno sostenuto un prestigioso esame internazionale che ha permesso loro di conseguire la certificazione con livelli di merito e di eccellenza presso l’Associated Board of the Royal Schools of Music, un ente con sede a Londra che vanta oltre 125 anni di esperienza e competenza nel campo dell’istruzione musicale, leader mondiale nell’organizzazione di esami e valutazioni a ogni livello.

Chiara Caselli