I gradi di colonnello a Jean Lucas Scimone

Nel corso di una sobria cerimonia che si è svolta al Comando Legione Carabinieri di Firenze, il Generale Comandante della Legione Toscana, ha consegnato i gradi di Colonnello al Tenente Colonnello Jean Lucas Scimone, attuale Capo Ufficio Comando del Comando Provinciale Carabinieri di Pistoia. Il Colonnello Scimone, nato a Roma il 6 gennaio 1967, ha intrapreso la carriera militare nel 1986 frequentando il 168° Corso di Applicazione all’Accademia Militare di Modena e, successivamente, alla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. E’ laureato in Giurisprudenza e in Scienze della sicurezza. Nei gradi di Tenente e Capitano ha retto l’incarico di Comandante di Plotone alla Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Velletri, di Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Pisa e di Comandante delle Compagnie di Cairo Montenotte e Piacenza. Da Ufficiale Superiore, nei gradi di Maggiore e Tenente Colonnello, ha retto il Comando della Compagnia Carabinieri di Oristano, del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Pistoia e Capo Sezione all’Ufficio Addestramento della Scuola Marescialli di Firenze. Dal 2017 è Capo Ufficio Comando del Comando Provinciale di Pistoia. Parla inglese e ha svolto numerose missioni all’estero, ricomprendo delicati incarichi di comando anche in teatri operativi quali Kossovo, Bosnia, Libano, Albania, Afghanistan e Palestina. Gli sono stati tributati tre elogi scritti ed è stato insignito di molteplici onorificenze, tra cui spiccano quelle di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, la Medaglia Mauriziana, la Croce d’oro per Anzianità Militare e la Medaglia d’Oro al merito di Lungo Comando oltre a i riconoscimenti nazionali e internazionali. Congratulazioni vivissime dal nostro giornale.