I ’furbetti’ nel mirino. Oltre 500mila euro percepiti illegalmente. Ventuno denunciati

Hanno percepito indebitamente il Reddito di cittadinanza, sottranedo alla collettività oltre 500mila euro nell’arco di quattro anni: ad essere scoperti e denunciati sono state ventuno persone sul territorio pistoiese. Merito del comando provinciale della Guardia di Finanza, nell’ambito dell’azione a tutela della spesa pubblica nazionale, che ha continuato a riservare una particolare attenzione al contrasto alle frodi nella percezione, possibile fino al dicembre 2023, di questa misura di sostegno, per garantire che queste risorse andassero effettivamente a sostenere le fasce più deboli della popolazione. Attraverso mirate analisi ed incrociando le risultanze presenti nelle banche dati, negli ultimi dieci mesi è stato possibile individuare numerose posizioni irregolari, poiché prive dei requisiti oggettivi (reddituali o patrimoniali) o soggettivi (misure cautelari personali, condanne a titolo definitivo per determinati reati o la mancata residenza nel territorio italiano per un periodo minimo di dieci anni).

Sono così stati scoperti e denunciati all’autorità giudiziaria ventuno soggetti che, nel periodo dal 2019 al 2023, avevano indebitamente percepito il Reddito di cittadinanza. Undici persone, per 250mila euro indebitamente sottratti, sono state scoperte dalla compagnia di Pistoia; altre tre, per 211mila euro, dalla compagnia di Montecatini; infine sette, per 42mila euro, dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Pistoia. L’importo complessivo è di 503mila euro.

La casistica maggiormente ricorrente è quella dell’assenza del requisito della residenza in Italia. Sono stati infatti undici i soggetti (principalmente di nazionalità marocchina, ma anche nigeriana e pachistana) che avevano falsamente dichiarato di risiedere nel nostro Paese da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Otto, invece, i cittadini italiani e stranieri che avevano omesso di indicare di avere precedenti giudiziari che inibivano la possibilità di ottenere il sussidio. Tra questi, in particolare, una persona originaria della provincia di Lucca, agli arresti domiciliari in Valdinievole, nell’ambito di un procedimento per truffa e ricettazione. Negli altri casi, infine, sono stati scoperti dei ’finti poveri’. Particolarmente significativo l’episodio relativo ad un sessantenne di origine filippina, residente a Pistoia, che aveva ottenuto l’erogazione del Reddito di cittadinanza per oltre duemila euro, mentre la consorte, lavorando come colf, aveva guadagnato, ma non dichiarato al fisco, oltre 92mila euro di compensi tra il 2017 ed il 2021.

Le posizioni irregolari emerse sono state anche segnalate alla competente direzione provinciale dell’Inps, per la revoca del contributo ed il recupero delle somme già erogate. Le Fiamme gialle fanno sapere che "nei confronti dei soggetti individuati vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva" e che "l’effettiva responsabilità penale è oggetto di valutazione nelle previste fasi processuali", evidenziando al tempo stesso come "l’attività svolta si inquadri nelle linee strategiche del Corpo volte ad evitare che l’indebito accesso a prestazioni assistenziali e a misure di sostegno al reddito possa generare iniquità ed acuire le sperequazioni, mettendo a rischio la coesione sociale".

