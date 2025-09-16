I figli e i nipoti dei reduci dall’America nei luoghi della guerra

Lungo le strade della memoria: è il viaggio che ha portato oltre cento cittadini statunitensi a visitare i luoghi dove i loro genitori e nonni hanno trascorso i giorni del secondo conflitto mondiale. L’incontro tra il Comune e i viaggiatori si è svolto ieri nel salone del progetto Motore. "Oggi l’amministrazione comunale – ha detto il sindaco, Luca Marmo – è stata lieta di accogliere una delegazione molto importante sul nostro territorio. Oltre cento persone che arrivano dall’America e che sono figli o nipoti di combattenti e reduci che hanno attraversato questo territorio durante gli anni della guerra. Un’accoglienza che ci rende molto molto orgogliosi, anche perché negli ultimi anni sono state diverse le occasioni in cui ci è capitato di intrecciare in più modalità le comunità americane e soprattutto, ci è stato dato di poterle intrecciare nella celebrazione e nel ricordo di altrettante memorie del territorio. La visita si è sviluppata esclusivamente a Campotizzoro. Nei giorni scorsi la delegazione ha attraversato più luoghi in Toscana che costituiscono altrettante testimonianze, noi li abbiamo accolti qui a Campotizzoro per mostrare loro un luogo che ha avuto un ruolo da protagonista durante la seconda guerra mondiale: era il polo del comando della decima divisione della montagna. Abbiamo fatto loro visitare, grazie alla collaborazione di Kme, le gallerie che erano rifugio in caso di bombardamento e che in questo momento, non sono visitabili, quindi un ringraziamento a Kme. Abbiamo consegnato opuscoli su Campo Tizzoro, Prunetta, Lizzano e Pianosinatico. L’occasione è stata utile non soltanto per scambiarsi un saluto e rafforzare le nostre relazioni, ma anche per condurre una riflessione sull’attualità, perché ce n’è bisogno". A lasciare un’emozionata testimonianza è stato Val Rios, dalla California: "Io non ho combattuto però vivo queste emozioni, dove si sono verificate. Il fatto di venire qui mi fa rivivere le situazioni che ha vissuto mio padre, in questa realtà. Soprattutto però provo un grande senso di riconoscenza verso queste gente che è stata accogliente nel riceverlo, che si è presa cura di questi ragazzi, di questi soldati che sono venuti a combattere qui".

Andrea Nannini