I dubbi sulla cassa di espansione: "Perché non ho votato la variante"

"La nuova cassa di espansione non funzionerà e il nuovo insediamento industriale non porterà a rilevanti aumenti occupazionali". E’ la posizione del consigliere comunale del centrodestra Alberto Fedi, che spiega il suo voto di astensione sulla variante che prevede un nuovo complesso industriale lungo via Garibaldi a opera del Gruppo Grassi che realizzerà, insieme alle fabbriche, anche una cassa di espansione al servizio del Fosso dei Mulini. La prima perplessità di Fedi riguarda il fatto che la nuova cassa è progettata solo per le piene più gravi, quelle classificate con un tempo di ritorno sopra i 30 anni e non per quelle di livello inferiore, che sono però le più frequenti.

"La nuova cassa dovrebbe ricevere – spiega Fedi – soltanto le quantità di acqua eccedenti le piene trentennali, mentre fino al livello trentennale dovrebbe bastare, secondo il progetto, un’area di esondazione già presente lungo via Garibaldi". In sostanza la nuova cassa dovrebbe entrare in funzione solo in seconda battuta e nelle piene più grosse. "L’area di esondazione – fa notare Fedi – accumula solo una piccola quantità di acqua che, secondo il mio parere, di fatto, non inciderà sulla quantità di acqua che defluisce verso Stazione". La seconda perplessità di Fedi riguarda il fatto che la nuova cassa sorgerà dall’altra parte della strada, cioè di via Garibaldi, rispetto al corso del Fosso dei Mulini, dunque per far andare l’acqua eccedente nella nuova cassa occorrerà uno scatolare largo 5 metri e lungo 15 metri che passi sotto la sede stradale. "Considerato che la nuova cassa riceverà solo in caso di eventi alluvionali con tempi di ritorno ultra trentennali – sostiene Fedi – e quindi potrebbe restare inutilizzata per decenni, domandiamo chi, e in che modo, può assicurare che al momento del bisogno lo scatolare sotto la strada sia utilizzabile, in quanto libero da ostruzioni derivate dalla presenza di terra o stralci vegetali. Quando ci sarà bisogno probabilmente sarà pieno di terra, e vegetali, o addirittura dimenticato". Il consigliere Fedi solleva dubbi anche sui benefici occupazionali del nuovo insediamento industriale.

"La ditta proponente – fa notare Fedi – ha già oggi nell’attuale sede di Montemurlo oltre 100 dipendenti ed effettuerà un trasferimento nella nuova sede di Montale, che difficilmente avrà come conseguenza il raddoppio del personale impiegato. Il parcheggio previsto dal progetto verrà utilizzato solo dai dipendenti del nuovo insediamento produttivo. La variante porterà sicuramente soldi al Comune – conclude Fedi – dal contributo pari al 50% del maggior valore del terreno e in futuro da una bella somma di Imu, per soldi andiamo a costruire in un’area che il Poc vigente definisce di rilevante valore paesaggistico ambientale e testimoniale".

Giacomo Bini