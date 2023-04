I dubbi sul raddoppio Avanti con i lavori Incerta la chiusura "Rispettare scadenze"

Che non fosse una grande opera facile da portare a termine lo si era capito quasi subito: lo scavo della nuova galleria del Serravalle aveva presto mostrato problematiche in superficie, con villette lesionate a causa delle vibrazioni. Era l’inizio del 2019 e i lavori subirono un primo pesante stop ai cantieri. Poi ci fu la Pandemia e ai ritardi si aggiunsero... altri ritardi. E adesso? Ormai vicini a metà 2023, lo scenario è diviso tra la versione ufficiale di RFI sullo stato dei lavori e la perplessità di amministratori locali e osservatori che attendono notizie sull’andamento dell’ultima parte delle operazioni. Di sicuro c’è che il diaframma di roccia tra i due segmenti di galleria, spesso poco meno di un centinaio di metri, è ancora lì a dividere l’imbocco nord con quello sud di quello che dovrebbe essere un unico tunnel di circa due chilometri.

L’assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli, insieme ad Eugenio Giani, aveva rassicurato tutti in occasione del sopralluogo alla galleria avvenuto a inizio aprile. "Lo scavo della galleria sarà pronto entro l’estate di quest’anno: a quel punto verranno installati i binari e i treni utilizzeranno la nuova galleria, così come il resto del raddoppio tra Pistoia e Montecatini, entro il 2024". A Serravalle Pistoiese, territorio in cui si trovano i cantieri dello scavo, l’amministrazione comunale si augura che i tempi siano rispettati. "La Regione ed RFI hanno parlato di scavo finito entro la fine dell’estate. Il tempo stringe per rimanere dentro le scadenze, ma dopo tanta attesa vogliamo provare ad essere ottimisti" commenta il vicesindaco Federico Gorbi. Se allo scavo completo del tunnel mancano poche decine di metri, altrettante perplessità arrivano dalla situazione generale del raddoppio: il secondo binario è stato posato in una minima parte dei circa 15 chilometri che separano Pistoia e Montecatini. In molte zone sembra impossibile che i treni possano circolare su due binari entro poco più di un anno.

C’è poi la "grana" delle opere accessorie, quelle legate alla viabilità stradale o pedonale che il raddoppio ferroviaria andrà a modificare. Tra queste, c’è la pista ciclabile che, da progetto, collegherà via Quattro Querci, la stazione di Serravalle Pistoiese e la vecchia Provinciale Lucchese: la pavimentazione è completa per alcune centinaia di metri in corrispondenza della stazione... ma risulta già rovinata, con numerose giunture in gomma saltate via. "É un peccato – aggiunge – ma una cosa è certa: quando RFI la consegnerà al nostro comune dovrà essere perfetta e non nelle condizioni in cui versa ora. Al di là della ciclabile, comunque, RFI deve finire tutti i lavori rispettando le scadenze – conclude Gorbi – altrimenti Masotti soffrirà ancora troppo a lungo tutti i disagi che già, da anni, stanno andando avanti". Intanto, la circolazione dei treni tra Pistoia e Montecatini si preparano ad un nuovo stop, programmato per il fine settimana del 14 maggio, per lavori lungo la linea in fase di raddoppio. In attesa del probabile (e, si spera, ultimo) step estivo tra metà luglio e fine agosto.

Francesco Storai