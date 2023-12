I disegni di Lippi e "Divine" al Funaro

Il teatro, il cinema, l’arte. È un giovedì ricco di appuntamenti e spunti quello che si apre oggi, giovedì 7 dicembre, con un primo appuntamento alle 16, alla Biblioteca Forteguerriana dove si svolgerà la conferenza dal titolo "Sogni, passioni, chimere nei disegni di un giovane scultore ai primi del Novecento. Disegni di Andrea Lippi (Pistoia 1888-1916) conservati presso la Biblioteca Forteguerriana" a cura di Annamaria Iacuzzi, conservatrice di Fondazione Pistoia Musei. Nell’occasione i disegni saranno esposti al pubblico in Forteguerriana e saranno visibili fino a gennaio. A conclusione dell’intervento è prevista una breve visita a cura di Annamaria Iacuzzi a Palazzo de’ Rossi dove è ospitata la scultura in gesso "Scioperanti" di Lippi (ingresso libero). Spazio al teatro al Funaro dove alle 20.45 va in scena "Divine" di e con Danio Manfredini, liberamente ispirato al romanzo di Jean Genet "Nostra signora dei fiori" scritto nel 1944 nel periodo che Genet passò in carcere a Parigi (biglietti a 12 e 15 euro). Il protagonista del romanzo è lo stesso autore che prende ispirazione dalle presenze intorno a lui nelle celle e nei corridoi per dare vita a una storia inventata.

Infine il cinema, al Circolo Aziendale Hitachi, dove prosegue la rassegna dei "Giovedì al cinema". È ancora Nanni Moretti il protagonista con "La stanza del figlio", film Palma d’oro a Cannes. La rassegna proseguirà giovedì 14 dicembre con "Il caimano". Lo spettacolo inizia alle 21.30, proiezione come sempre in pellicola. Chi lo desidera può prenotare cena o apericena al bar pizzeria del Circolo (0573.32626).

l.m.