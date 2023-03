I diari del partigiano Papini 1943: racconti dal fronte

Pezzi che si assemblano fino a ricostruire il quadro più nitido di una pagina di storia ancora incompleta. Una storia che ha per narratore Giorgio Papini, la cui testimonianza è infine arrivata a noi affrescando una realtà forse sconosciuta persino a tanti pistoiesi: quella che dal 1943 ricostruisce le vicende della divisione italiana partigiana Garibaldi che combatté in Montenegro ed Erzegovina fino al 1945, una divisione che tra le sue fila contava molti nostri concittadini. Papini era uno di quelli. Oggi quel suo memoriale, dopo un complesso lavoro di trascrizione, arricchito da immagini e riviste è infine diventato una pubblicazione dal titolo "Giorgio Papini. Ricordi di un partigiano italiano in Jugoslavia 1943-’45", primo volume della collana Archivio Roberto Marini Oltre il secolo breve realizzata in collaborazione con Tralerighe Libri.

"Periodicamente riceviamo donazioni – spiega Roberto Niccolai, direttore dell’Archivio Marini –. Così è accaduto due anni e mezzo fa per mano di un caro amico dell’Archivio oggi non più tra noi, Roberto Ferrari, colui che fra l’altro ha dato vita all’associazione Amici dell’Archivio, che ci consegnò il materiale custodito da una nipote di Papini. L’idea di realizzare una collana di libri c’era e questa donazione ne è la prima protagonista". Ad occuparsene è stato Stefano Bartolini. I fatti che riguardano la divisione Garibaldi prendono le mosse dagli accadimenti dell’8 settembre del ‘43, quando una serie di unità italiane si ritrovarono in una remota zona del Montenegro isolati e senza ordini, posti di fronte alla scelta se arrendersi ai tedeschi o continuare a combattere senza neppure sapere a fianco di chi. La divisione, di cui Papini come molti altri pistoiesi faceva parte, combatté fino al marzo del 1945 in condizioni durissime. "Sono ventisei quaderni manoscritti – spiega Bartolini –. Dentro abbiamo trovato memorie rare, degne d’esser conservate, contenenti racconti di grande umanità. Negli scritti leggiamo del destino del diario storico della divisione, mai ritrovato. Papini racconta che quello stesso diario fu bruciato per la pericolosità dei suoi contenuti".

Il volume sarà presentato questo sabato alle 17 in Galleria Nazionale, nella sede dell’Archivio alla presenza del curatore Stefano Bartolini e dello storico Eric Gobetti (autore della nota introduttiva del libro), assieme ad Andrea Giannasi direttore di Tralerighe Libri e di Giovanni Contini, presidente dell’Istituto Storico della Resistenza di Pistoia, oltre che della nipote del partigiano Lucia Papini; coordina Roberto Niccolai per l’Archivio. Ingresso libero, consigliata la prenotazione (0573.766349).

linda meoni