"I dati di Arpat sulla discarica di Serravalle non ci sono"

Una comunicazione per sollecitare il Comune e il Comitato cittadino per la discarica affinché Arpat renda noti gli esiti degli ultimi controlli annuali effettuati in ordine cronologico sull’area del Cassero: è stata inviata nei giorni scorsi da Elena Bardelli, referente di Serravalle Civica, all’amministrazione comunale, al prefetto di Pistoia e al presidente del Comitato cittadino per la discarica, Francesco Romagnoli. "Considerata la difficoltà di reperimento di quanto richiesto nel sito ufficiale dell’ente di controllo – ha spiegato Bardelli –, chiediamo di conoscere i risultati dettagliati delle verifiche e dei monitoraggi effettuati da Arpat sull’impianto di Fosso del Cassero, a partire dal 2018". La stessa Bardelli ha poi suggerito l’istituzione di un apposito canale informativo, per tenere costantemente aggiornata la popolazione sui risultati che Arpat comunicherà di volta in volta. Una richiesta giunta a poche settimane di distanza dalla presentazione del progetto "Capiamo", presentato dai tecnici di Herambiente per rassicurare i cittadini di Serravalle sulla sicurezza del sito, e a qualche giorno dalla prima delle "visite guidate" (nella foto) all’interno dell’impianto promosse dal comitato. Che fare, quindi? La giunta Lunardi ha fatto sapere che Arpat non ha ancora provveduto a comunicare i riscontri più recenti. E che, non appena completato e inviato, anche il report più aggiornato sarà messo a disposizione degli utenti che vorranno consultarlo.

G.F.