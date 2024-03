I danni dell’alluvione a Quarrata. Speso un milione per lavori urgenti

Poco meno di un milione di euro, per mettere subito in sicurezza il territorio e la cittadinanza. E’ quanto costerà alle casse comunali l’alluvione dello scorso 2 novembre, perlomeno per quel che riguarda gli interventi in somma urgenza affidati dal Comune sin dalle ore immediatamente successive all’evento atmosferico. L’elenco dei verbali e delle perizie approvato dalla giunta presenta quarantatré singoli interventi che spaziano da meno di 30 euro ad oltre 230mila, per un totale che ammonta a 971mila euro. La singola operazione economicamente più onerosa ha riguardato la messa in sicurezza dei solai dei vari edifici scolastici, a fronte di 232mila euro (ai quali ne vanno aggiunti altri 5mila per le operazioni di pulizia e sanificazione). L’intervento di "ripristino della funzionalità delle centrali termiche" ha richiesto invece 180mila euro, mentre un’opera da 149mila euro era stata affidata per il ripristino della viabilità in via degli Ulivi. In termini di singole strade, via Pasqualina ha richiesto 55mila euro. E si è poi resa necessaria una perizia per la rimozione di fango, detriti ed ingombranti trasportati dall’acqua in centro storica e nella frazione di Catena (31mila euro) e per liberare le strade e mettere in sicurezza abitazioni in località Montemagno e Tacinaia (40mila complessivi).

Opere analoghe, di minore importo (si parla di 4mila euro) erano state previste anche a Santonuovo e Forrottoli. I risvolti delle piogge torrenziali hanno danneggiato anche il patrimonio librario della biblioteca, tant’è che è stato necessario provvedere a rimuovere il materiale inservibile (2mila euro). E il Comune si è fatto carico anche della sistemazione temporanea di due cittadini alluvionati, considerando l’indisponibilità delle rispettive case. Entro il prossimo autunno, l’amministrazione conta infine di arrivare alla definitiva riapertura di via di Lucciano. "Lavori che abbiamo affidato subito, intervenendo su scuole, strade, impiantistica e su ogni ambito – ha commentato il sindaco Gabriele Romiti – si trattava di interventi urgenti. In quest’ottica non ci sono state riconosciute le operazioni che avevamo previsto su via di Lucciano e via Lunga e Riacci, ma ci stiamo lavorando con l’obiettivo di intervenire al più presto".

Giovanni Fiorentino