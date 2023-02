I crucci arcobaleno impeccabili in sala

Alla Compagnia Bonellina del Paiolo, per i giovedì gastronomici si è aggiunto un nuovo gruppo: sono i crucci arcobaleno, studenti speciali dell’Istituto Alberghiero Martini di Montecatini Terme, con i loro insegnanti di sostegno, che hanno esordito giovedì sera preparando e servendo portate prelibate con una mise en place impeccabile. Al circolo Arci di Bonelle l’inclusione e la solidarietà sono di casa. Così i volontari, che da sei anni organizzano cicli di cene a tema e sempre di giovedì, alternandosi in quattro gruppi riconoscibili dai colori dei grembiuli gialli, verdi, rossi e blu, hanno voluto dare il loro contributo aiutando studenti con bisogni educativi speciali ad avvicinarsi al mondo del lavoro. Il nome che i volontari si sono dati in modo scherzoso, crucci appunto, è un termine pungente che deriva dalla narrazione sui pistoiesi da parte di Dante e D’annunzio, ma al contrario al circolo si respira un clima sereno e accogliente. Per questo da due anni, grazie anche all’impegno del professore di sostegno Roberto Vivona dell’istituto alberghiero, è iniziato qui un percorso di Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento), come oggi è definita l’alternanza scuola lavoro: con due studenti, Lorenzo ed Elia, che ogni 15 giorni svolgono il...